Congo-Kinshasa: Est-il possible de rester positivement divisé pendant cette période de coronavirus ?

Créer par Dieu sur l'Homme, la division positive est d'une importance capitale dans la vie de tout être humain. Elle est à la base de la réussite de toute action que l'Homme réalise dans sa vie quotidienne sur cette terre. Avec deux jambes, deux bras, deux yeux, deux oreilles, deux narines positivement divisés, notre corps parvient à réussir facilement les mouvements que nous amorçons pour atteindre tout objectif poursuivi. Il doit en être ainsi pour la victoire que le peuple attend de nos chercheurs sur le COVID-19. C'est dans la complémentarité que leurs recherches pourront aboutir au succès qui est impatiemment attendu d'eux. Il faut donc éviter la politique d'exclusion.

Si la division positive de complémentarité primait, l'espoir donné par le chercheur indépendant VANGU LUTETE dans sa trouvaille, ainsi que celle de ses collègues de l'UNILU, peut faire changer progressivement les mentalités de ceux qui ne croient pas encore à l'existence de coronavirus dans notre pays.

Toutefois, il faudra que soit assuré le suivi d'urgence à l'OMS, pour que notre pays puisse éventuellement écrire une page d'histoire scientifique acceptée à travers le monde. Mais avec le manque de suivi d'urgence sur l'acceptation probable de ces recherches, il est fort possible que « nos trouvailles » soient négligées, à cause des préjugés et d'auto sanctions au niveau de notre propre pays. Et en attendant les informations de certification s'il y a effectivement suivi d'urgence, les Congolais que nous sommes, devront respecter scrupuleusement les gestes barrières de l'OMS que le Président de la République nous a officiellement communiqués en sa qualité de père de la Nation.

N'étant pas positivement divisés pendant cette période de coronavirus, il nous arrive de constater dans les médias audiovisuels, il y a des interventions qui frisent la division négative en ce moment où notre pays a besoin de la solidarité pour gagner le combat livré contre cette pandémie qui n'épargne personne. Certains invités qui interviennent dans les émissions télévisées, se plaisent à critiquer les donateurs volontaires qui ont fait des dons à l'équipe qui œuvre pour sauver des vies de Congolais malades, en exploitant seulement la première partie de l'article 23 de la constitution de notre pays qui stipule que« Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image », mais ces intervenants omettent volontairement la dernière partie qui précise que « sous réserve de la loi, de l'ordre public, et de bonnes manières ».

Pourtant, si on prenait en compte cette dernière partie de l'article, le problème de train de vie de membres de nos institutions politiques, de solidarité comme en cette période de COVID-19, pouvaient être résolus d'une manière réaliste. Aussi, la sollicitation de la contribution des membres de nos institutions politiques, et la révision de leur train de vie en rapport avec la résolution du problème de COVID-19, devraient se faire patriotiquement et socialement. Evidemment, s'il s'avérerait surtout que, dans le cadre de la transparence, le salaire mensuel pour la 1ère institution va effectivement de 15.800 USD à 7.000, de 12.000 à 6.000 USD pour la 2ème Institution, et 12.000 USD à 7.000 USD pour la 3ème institution, comme nous l'apprenons dans les réseaux sociaux.

Et pour rester dans la division positive entre bailleur et locataire pendant cette période du COVID-19, vivre la solidarité et l'amour du prochain voudrait que nous puissions nous entraider patriotiquement. C'est pourquoi, un locataire qui serait sincèrement dans l'impossibilité de payer son loyer pendant cette période de coronavirus devrait demander à son bailleur de le retirer sur sa garantie locative, dans la mesure où certains bailleurs ne vivent que de paiement mensuel de loyers versés par leurs locataires. Toutefois, la mesure de ne pas déguerpir un locataire dont la garantie locative n'existerait plus, pendant cette période de coronavirus, doit rester d'application dans le cadre de la solidarité et d'amour du prochain. De cette manière, on éviterait de résoudre un problème en créant un climat malsain entre bailleur et locataire.

Pour ce qui est de l'harmonisation du climat positif entre commerçants et acheteurs au sujet de flambée des prix de première nécessité constatée sur le marché, suite au problème de confinement, l'Etat devrait autoritairement prendre la mesure de faire afficher les prix officiels de denrées alimentaires sur de grands tableaux placés aux entrées des marchés comme cela fut le cas à Kinshasa, à l'époque du Gouverneur SAKOMBI, pendant la 2ème République. Ces prix devraient préalablement faire l'objet d'un compris entre l'autorité de la ville et les représentants de commerçants, pour éviter un éventuel bras de fer qui pourrait être à la base de l'instabilité sociale.

Aussi, insistons-nous en disant que, c'est en restant dans la division positive sectorielle de complémentarité que nous pourrons trouver des solutions à nos problèmes, notamment celui de la pandémie à coronavirus. Et aux experts en communication du Ministère de la Santé ou du Secrétariat Technique de la Riposte de nous faire savoir plus sur le suivi en urgence de la trouvaille du professeur VANGU LUTETE et celle de ses collègues, pour nous éviter la gestion des rumeurs de réseaux sociaux, à la place de la vérité.

En outre, il faudra que l'une des actions de 2020 en tant qu'»Année de l'Action » soit la décision d'amener le même jour au cimetière une personne décédée. Cette manière de faire deviendrait une habitude même après le coronavirus, dans le cadre de changement de mentalités. Ce qui démontrerait la supplantation du comportement négatif par le comportement positif, dans cet Etat de droit qu'est la République Démocratique du Congo, où chaque citoyen nouveau et chaque nouveau citoyen devra savoir que la liberté de chacun est limitée par les droits des autres.

*Formateur En Audiovisuel, consultant en Communication et Marketing