Congo-Kinshasa: Désinfecter le palais du peuple avant le Congrès - Ilunga Ilunkamba rassure Thambwe Mwamba et Jeanine Mabunda

Dans la ligne droite de la convocation imminente d'un Congrès par l'Assemblée nationale et le Sénat, les Présidents de Deux Chambres du Parlement Congolais ont reçu vendredi 10 avril dernier, au Cabinet de la Présidente de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

Ce dernier était venu échanger avec les chefs de corps de deux Chambres sur les dispositions à prendre pour que le Congrès se tienne dans de bonnes conditions. «Je viens de rencontrer la Présidente de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Nous avons échangé sur l'organisation prochaine du congrès. Et dans ce cadre, nous avons passé en revue les problèmes logistiques qu'il faut réunir notamment, la désinfection de l'ensemble du Palais du peuple et autres moyens logistiques pour que le congrès puisse se réunir le plus vite», avait souligné le Premier ministre au sortir de cette réunion.

Même si l'on ne connaît pas la date de sa convocation, ce qui est sûr, ledit congrès aura lieu cette semaine ou carrément début de la semaine prochaine. Déjà, lors de la réunion qui s'était tenue mercredi dernier entre les Présidents de deux Chambres, Mme Jeanine Mabunda avait livré à la presse la nécessité de convoquer dans les prochains jours un congrès afin de débattre et statuer sur les modalités d'application des mesures d'urgence sanitaire annoncées par le Président de la République. «Le Président de la République avait déclaré l'état d'urgence par Ordonnance et il nous avait transmis sa déclaration d'état d'urgence en demandant que les deux Chambres puissent faire dispositions utiles de cet acte qu'il a posé, et dans le cadre des mesures d'accompagnement et d'évaluation de la situation de crise sanitaire de COVID-19, nous avons convenu de convoquer un Congrès après dialogue avec différentes Institutions», renseignait-elle.

Le Président du Sénat avait quant à lui insisté sur la désinfection du palais du peuple. « Parmi les mesures préalables, il faut désinfecter évidemment l'ensemble du Palais, prendre toutes les dispositions dans la grande salle de l'Assemblée nationale où se tiendra le Congrès et on prendra toutes les dispositions sanitaires», avait-il déclaré. D'après lui, les conditions seront réunies pour le Congrès, il y aura des rangées vides et respect de la distanciation sociale.

Reçu par les deux présidents du parlement, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a réitéré cette démarche concernant la désinfection de l'ensemble du palais du peuple.