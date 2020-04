Congo-Kinshasa: Vital Kamerhe - Liberté provisoire rejetée !

Samedi 11 avril dernier, le Tribunal de Paix de Matete a rejeté la requête de mise en liberté provisoire de Vital Kamerhe, Directeur du cabinet du Président Félix Tshisekedi. Conformément à l'article 31 du Code de procédure pénale, cette même juridiction sera appelée de nouveau à statuer après 15 jours sur la prolongation ou non de la détention de celui qui est poursuivi pour "détournement des fonds" alloués aux travaux de 100 jours y compris de sauts des moutons ainsi que des réaménagements de logements sociaux de programme d'urgence initié en 2019, par le Président de la République.

En effet, le collectif des avocats du Président national de l'UNC, après la détention provisoire de leur client depuis mercredi 8 avril dernier, avait laissé entendre qu'il allait introduire une requête, sollicitant la libération provisoire de Kamerhe, d'autant plus que sa fuite ne serait pas à craindre. Devant la presse, Me John Kaboto avait d'ailleurs fait observer qu'à l'heure actuelle où le Chef de l'Etat a décrété l'état d'urgence sanitaire à cause de la propagation du COVID-19, son client ne se trouve pas dans de bonnes conditions et il risquerait d'attraper cette pandémie meurtrière. Autrement dit, Me Kaboto avait estimé que son client a une résidence bien connue et ne va jamais fuir la justice congolaise. «Il est Dircab en fonction du Chef de l'Etat, il a une famille, les indices de culpabilité qui pouvaient peser sur sa personne ne sont pas fournis. Il a fourni beaucoup de pièces très convaincantes et il est bon de droit de lui accorder la liberté provisoire pour qu'il continue à coopérer, à collaborer avec la justice et à tout moment que celle-ci voudra l'entendre », disait-il. Hélas ! Le Tripaix de Matete s'est montré catégorique à sa décision.

Pour sa part, Vital Kamerhe qui a comparu en personne, assisté de ses conseils, aurait réfuté en bloc toutes les accusations portées contre lui notamment, sur des affaires qui concernent les détournements des fonds. Selon des infos recueillies des sources concordantes, la défense de VK aurait laissé entendre que tous les marchés publics qui existent entre la République et les tiers ont été hérités du gouvernement Tshibala et aucun marché public de gré à gré ne porte la signature de leur client. La même défense aurait renchéri en disant qu'il n'est pas de la responsabilité du Directeur du cabinet du Chef de l'Etat de suivre l'affectation des fonds payés directement par la banque dans les comptes desdites entreprises car, il y a toute une équipe qui était chargé de la supervision des travaux. Malgré ses arguments, le Tripaix de Matete a, finalement, décidé de maintenir Kamerhe en détention provisoire à Makala, pour la poursuite de l'instruction.

Trois raisons auraient joué en défaveur de Vital Kamerhe en ce qui concerne le refus de lui accorder la liberté provisoire. "En premier lieu, c'est la teneur des indices sérieux de sa culpabilité. En deuxième lieu, son refus premier de mieux collaborer avec la justice en ayant refusé à la première invitation du Parquet. En troisième lieu, sa capacité de faire disparaître les éléments des preuves à sa charge, une fois qu'il serait en liberté au regard de son statut à la Présidence de la République". La demande de liberté provisoire formulée étant refusée, le Président national de l'UNC, de surcroit co-fondateur de la coalition CACH avec le Président Félix Tshisekedi à Nairobi, devra rester en prison encore plus longtemps que prévu.

A noter que "le pacificateur" est également accusé par la justice, d'avoir attribué un marché de gré à gré à l'entreprise "Trade plus", qui aurait reçu la somme de dix millions USD pour la fourniture des médicaments, alors que cette organisation n'est pas du domaine. En définitive, VK a rejeté tout en bloc. Affaire à suivre.