Cameroun: Gospel - Denise M ose le métissage

Sa chanson « Eding », sortie en novembre 2019 en prélude à un album, convoque la louange à Dieu, mais aussi l'afro-beat et le makossa.

Il n'y a aucun mal à louer Dieu en s'amusant un peu. D'ailleurs, pour l'artiste Denise M, le culte va de pair avec la joie. Pour preuve, son single « Eding », sorti en novembre 2019, mise en bouche d'un album à venir, est un voyage mouvementé entre afro-beat nigérian et makossa camerounais, le tout dans un mélange cordial porté par des paroles de chant gospel.

De son vrai nom Meva'a M'assae Denise, l'artiste est née le 24 janvier 1986, et n'hésite pas à donner un peu de sa personne pour dévoiler son travail. « Eding » (amour dans son bulu natal), est la conséquence d'une relation amoureuse. Et comme cette histoire d'amour, la chanson est emprunte de sonorités à la fois douces et rythmées. Et pourquoi rendre tout cela en forme de gospel et donc mêler Dieu à toute cette affaire ? « Il faut que l'amour retrouve toute sa valeur, son sens d'origine selon Dieu qui est lui-même amour », affirme Denise M. L'artiste prévoit, quand la situation le permettra, une tournée gospel, notamment dans les églises pour un premier temps, où selon elle, « le langage gospel se parle le mieux ».

Par la suite, elle envisage un album riche, fleuri de rythmes locaux comme le bikutsi, le bendskin, le makossa, entre autres. Jusqu'ici, l'artiste s'est contentée de donner des prestations dans des églises et des soirées de mariages. Denise M travaille également pour la Radio Charis FM 95.3 à Yaoundé. Quand elle ne travaille pas, elle se livre à son passe-temps favori : la musique.

Aussi loin qu'elle s'en souvienne, elle a toujours aimé chanter. En 2006, elle a monté un projet de huit titres, mais il n'a pas vu le jour. Malgré cela, la jeune artiste gospel ne se renferme pas sur elle, et continue de vivre son rêve au sein de chorales, et autres cérémonies. Denise M et son équipe travaillent d'arrache-pied pour la promotion du single « Eding », à découvrir sur la plateforme YouTube.