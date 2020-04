Congo-Brazzaville: Remboursement des crédits - La suspension des échéances n'est pas encore envisagée

Les banques ont jugé précoce l'appel des acteurs de la société civile demandant une pause paiement de deux mois d'échéances de remboursement des crédits consentis aux personnes physiques et morales.

Les responsables des établissements bancaires contactés ont estimé qu'il est trop tôt d'envisager un tel scénario à seulement deux semaines d'application de l'état d'urgence sanitaire et de confinement. Néanmoins, ils évaluent l'évolution de la situation avant de prendre une décision concertée via leur plate-forme des professionnels de banques. Cette décision concerne principalement les entrepreneurs individuels bénéficiaires des crédits et ceux évoluant dans l'informel, dont les activités tournent au ralenti en raison de la mesure de confinement. D'après une source aux Mucodec, l'institution mutualiste est en train d'étudier la situation au cas par cas. C'est également le cas à la banque UBA qui n'exclut pas d'appliquer la souplesse des échéances de remboursement des crédits.

Pour l'Observatoire congolais des droits des consommateurs, la mesure est inévitable. « Devant la perte temporaire des milliers d'emplois dans les secteurs formel et informel et l'insuffisance des revenus pour faire face aux besoins physiologiques du fait du confinement comme l'a reconnu la coordination nationale de la pandémie de coronavirus, l'observatoire exhorte le gouvernement à travers la task force de négocier avec toutes les banques et les institutions de microfinance », a déclaré le secrétaire exécutif de l'Observatoire, Mermans Babounga. Il a indiqué que ce mécanisme était légal et permettrait aux débiteurs des institutions financières nationales de dégager une surface financière pour assurer un relèvement qui ne les expose pas au surendettement. Ces pauses paiements devraient être endossées par l'Etat sous forme de préfinancement dans le cadre du Fonds national de solidarité.