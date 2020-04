Congo-Brazzaville: Classement FIFA Coca-Cola - Le Congo conserve sa place dans le top 20 africain

Quatre-vingt-neuvièmes au dernier classement Fifa publié le 9 avril, les Diables rouges se maintiennent dans le top 20 des sélections africaines.

La crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus a eu des répercussions sur le dernier classement de la Fifa publié le 9 avril. L'arrêt des compétitions n'a pas permis à la Fédération internationale de football associations (Fifa) d'évaluer les sélections. Les équipes ont donc été confirmées dans la position qu'elles occupaient avant. L'unique changement, a affirmé la Fifa, le Soudan du sud qui a rejoint les Bermudes à la 168e place.

C'est la Belgique qui domine le classement mondial devant la France et le Brésil. L'Angleterre, l'Uruguay, la Croatie, le Portugal, l'Espagne, l'Argentine et la Colombie complètent le top dix. La classement africain est, quant à lui, dominé par le Sénégal (20e mondial) devant la Tunisie (27e ), le Nigeria (31e ), l'Algérie (35e ), le Maroc (43e ),le Ghana (46e), l'Egypte (51e), le Cameroun (53e ), le Mali et la RDC (56e ). Loin du top dix africain, on retrouve le Burkina faso (59e ), la Côte d'Ivoire (61e ), l'Afrique du Sud (71e ), la Guinée (74e ), l'Ouganda (77e ), le Cap vert (78e ), le Gabon (83e ), le Bénin (84e ), la Zambie (88e ) et le Congo (89e ).

Chez les dames, les Diables rouges ont perdu trois places par rapport au classement publié le 27 mars pour se classer 104e au niveau mondial et 14e africain. le classement africain est dominé par le Nigeria (38e ), le Cameroun (51e ), l'Afrique du sud (53e ), le Ghana (60e ), la Côte d'Ivoire (63e ), la Guinée Equatoriale (71e ), la Tunisie (78e ), le Maroc (81e ), le Mali (83e ), l'Algérie (85e ), le Sénégal (87e ), la Zambie (100e ), le Congo (104e ) et la RDC (110e ). Les Etats-Unis mènent le classement mondial devant l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Suède, l'Angleterre, l'Australie, le Brésil, le Canada et la RPD Corée.