Congo-Brazzaville: COVID-19. Dr Sylvère Malonga - « La riposte, c'est de protéger les voies respiratoires »

Médecin américain d'origine congolaise vivant entre Brazzaville et Chicago aux Etats-Unis, le Dr Malonga recommande de manière obligatoire le port du masque pour tous, seul moyen préventif de contrer le Covid-19 qui se transmet par contamination des voies respiratoires.

« Nous avons seulement deux voies respiratoires : la bouche et le nez. Le covid-19 ne se transmet pas à travers la peau, les cheveux, mais tout juste par voies respiratoires, soit en recevant les gouttelettes d'une personne infectée, soit en touchant une surface infectée et en ramenant ses mains vers ses voies respiratoires et on s'infecte », a expliqué le médecin à travers une lettre qu'il a adressée au peuple congolais.

Pour le spécialiste, le port du masque intègre la pratique de la médecine primaire, donc préventive, moins onéreux que « la médicine secondaire et tertiaire qui ne marchent pas bien dans nos pays à moyens limités ». « Cette méthode marche car si les médecins continuent à prendre soient des personnes infectées sans être infectés, c'est par ce qu'ils portent les masques et, par conséquent, protègent leurs voies respiratoires », a souligné le Dr Malonga.

Le gouvernement doit ainsi encourager la production locale des masques en respectant les standards de fiabilité de protection tel que recommandé. Le Dr Malonga préconise que l'Etat mette à disposition de chaque Congolais quatre masques de couleur différentes. Il s'agit d'un masque du matin avec sa couleur, de celui de l'après-midi, du lendemain et enfin d'un autre masque du surlendemain après-midi avec sa couleur. « La raison pour laquelle on différencie les couleurs, c'est pour se mettre à l'abri des personnes qui veulent réutiliser le même masque pendant plusieurs jours », a déploré le médecin. Une fois les masques de la journée enlevés, a-t-il poursuivi, ils doivent être lavés avec du savon et séchés, afin qu'ils soient disponibles le deuxième jour. « Avec ses couleurs, on aura les masques de jours pairs et des masques de jours impairs », a-t-il recommandé.

« Le confinement n'est pas une solution durable »

Le masque protège la personne qui le porte et cette dernière protège les autres autour d'elle. La méthode, développe le Dr Malonga, permet de briser la chaîne de transmission et assouplir le confinement « utilisé en santé publique pour isoler un foyer d'infection afin de retarder ou limiter sa propagation ». Pour le médecin Congolais, « dans le cas du coronavirus, le confinement n'est pas une solution durable, car notre vie est fluide, les contacts entre individus sont en cours. Du coup, on ne peut pas exclure une quelconque propagation sournoise ». Si les Congolais adoptent la protection universelle des voies respiratoires, à en croire la note du Dr Sylvère Malonga, « le confinement national ne sera plus indiqué et la vie quotidienne peut reprendre tout en respectant la protection respiratoire et les règles basiques d'hygiène, comme se laver les mains, le contact inutile entre individus ».