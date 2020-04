Congo-Kinshasa: Ebola - L'Unicef préoccupé par le regain de l'épidémie à Beni

Dans un communiqué rendu public, l'agence onusienne s'est dite attristée par le décès de deux nouveaux cas confirmés d'Ebola à deux jours seulement avant que la RDC annonce la fin de la dernière épidémie d'Ebola.

« Nous sommes très attristés par cette nouvelle, deux jours à peine avant que le gouvernement ne pose un jalon important dans la lutte contre cette épidémie mortelle », a déclaré le représentant de l'Unicef en RDC, Edouard Beigbeder.

L'Unicef, a-t-il ajouté, est toujours très présent dans les zones touchées par Ebola, y compris à Beni. « Nous soutenons les équipes chargées de la décontamination du foyer du cas confirmé et continuons à travailler en étroite collaboration avec les autorités sanitaires et les partenaires pour apporter un soutien aux familles touchées et à leurs enfants », a expliqué le représentant de l'Unicef en RDC qui souligne par ailleurs que ce nouveau cas confirme également l'importance d'apporter un soutien à long terme aux populations touchées et d'atténuer les risques de toute résurgence du virus.

La dixième épidémie d'Ebola, qui a débuté en août 2018, s'est étendue à trois provinces de l'est de la RDC, à savoir Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Cette épidémie est la deuxième la plus meurtrière de l'histoire. Elle a tué deux mille deux cent soixante-seize personnes et en a infecté trois mille quatre cent cinquante-quatre. Cette maladie n'a pas épargné les enfants. Ils sont les plus touchés, puisqu'ils représentent 30% de tous les cas, contre environ 20% lors des précédentes épidémies.