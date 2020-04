Sénégal: COVID-19 - Dakar a réagi de manière "appropriée et opportune" (diplomate)

Dakar — Le gouvernement sénégalais a pris les mesures de riposte contre le Covid-19 de manière "appropriée et opportune", a estimé l'ambassadrice de Cuba à Dakar Saylin Sánchez Portero, soulignant la rapidité avec laquelle la gravité de la situation a été perçue à travers le pays.

"Dans le cas du Sénégal, je pense que des mesures progressistes ont été prises par le gouvernement de manière appropriée et opportune et qu'il y a eu une perception rapide et réelle que nous étions confrontés à une situation très grave qui exigeait des réponses solides et urgentes, comme celles qui ont été adoptées", a-t-elle indiqué dans un entretien avec l'APS.

Depuis l'apparition du coronavirus au Sénégal le 2 mars dernier, le président Macky Sall a pris une série de mesures dont l'interdiction de tout rassemblement et la fermeture des frontières. Il a aussi instauré l'état d'urgence sanitaire, assorti d'un couvre-feu dans le but de freiner la propagation de la maladie qui a touché à ce jour presque toute la planète.

"A Cuba, la même chose s'est produite. Le gouvernement s'est engagé, de manière organisée et consciente, à inverser cette situation pour préserver des vies humaines", a expliqué la diplomate cubaine.

Selon elle, le plus important est de comprendre qu'en plus des réponses nationales et des efforts importants et permanents attendus de chaque pays, "il est temps d'agir dans la solidarité".

Elle estime qu'il faut rester "unis" avec des actions coordonnées sur le plan multilatéral et "des réponses de plus en plus globales et intégrales, et surtout humaines".

"Cette malheureuse pandémie est venue démontrer que tous les peuples et tous les pays sont vulnérables et qu'il y a également un grand impact sur l'économie mondiale et, par conséquent, sur les économies de nos pays", a souligné Saylin Sánchez Portero.

"Notre condition de pays sous-développés, tant en Afrique qu'en Amérique latine et dans d'autres régions du monde, nous rend plus vulnérables aux effets de la crise (liée au Covid-19), mais en même temps, elle nous invite à rechercher des solutions avec nos propres ressources", a-t-elle ajouté.

Elle souligne que dans la recherche de solution contre la pandémie, Cuba "prête attention et évalue toutes les demandes de coopération reçues, qui sont nombreuses, et y répond en fonction des capacités et des ressources dont elle dispose".

"Il existe différents types de collaborations qui peuvent être appliqués. Cuba est très clair que les circonstances actuelles nécessitent une solidarité internationale, et en ce sens, sa disposition est permanente. Il s'agit de s'adapter aux possibilités réelles au moment de la réception de chaque demande", a-t-elle déclaré.

Elle prie pour que le peuple sénégalais ait la santé, la force et le courage de relever le défi actuel, lui transmettant le message de fraternité du peuple cubain ainsi qu'au gouvernement sénégalais.

Elle appelle le peuple sénégalais à s'unir et à ne pas baisser la garde, tout en respectant les mesures édictées dans le cadre de l'état d'urgence.