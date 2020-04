Cameroun: Bien comprendre la démarche du MINAT a/s de la polémique sur les appels a la générosité publique

Le communiqué de presse du MINAT qui est à l'origine de la polémique qui alimente les réseaux sociaux et entraîne dans sa curiosité même les juristes les plus talentueux nécessite un éclairage, ceci sous deux aspects :

Contrairement à ce qui est pensé et véhiculé, le MINAT, à travers un communiqué de presse, n'a fait qu'une dénonciation d'une situation qu'il trouve illégale tout en invitant les présumés contrevenants à la fermeture de leur compte. En agissant de la sorte, il reste dans le cadre de l'exercice de ses compétences, celles de veiller au respect et à l'application des lois et règlements de la République. Il invite, sans toutefois les contraindre, les parties à se conformer à la réglementation en vigueur.

La lettre du MINAT datée du 9 avril adressée au DG de la banque nommée n'est rien d'autre qu'une simple demande et non une injonction administrative comme on veut nous le faire croire. Cette lettre appelle simplement la collaboration de la banque dans la restauration hors contentieux du « bon ordre ».

Le MINAT sait que dans le cas d'espèce il n'a pas qualité pour ORDONNER la fermeture d'un compte bancaire, au cas contraire il aurait plutôt émis une INJONCTION ADMINISTRATIVE.

Qu'est-ce qui se passera si la banque ne s'exécute pas ?

Le MINAT, qui a qualité et qui a intérêt à agir, saisira le juge judiciaire pour voir condamner les présumés contrevenants conformément à la loi et décidé du sort du compte querellé et même de la responsabilité de la banque.

Aussi, ni le communiqué de presse ni la lettre n etant pas des actes administratifs donc susceptible de recours devant le juge Administratif, il est à noter que si le Cameroun était sous Décret d'état d'urgence ou d'exception (surtout), un acte administratif aurait suffi à procéder à la fermeture dudit compte.

La démarche du MINAT reste conforme à la loi.