Algérie: Les pays Opep et non Opep s'accordent sur les quotas et la durée de réduction de la production

Alger — L'ensemble des pays Opep et non Opep réunis dimanche par visioconférence sont parvenus à s'accorder quant aux quotas, à la réduction de la production ainsi que sur la durée de cette réduction, a indiqué dimanche à Alger le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab.

Lors d'un point de presse, le ministre de l'Energie a fait savoir que l'ensemble des pays Opep et non Opep ayant pris part à la deuxième réunion par visioconférence portant sur la réduction des quotas de production pétrolière afin de rééquilibrer les marchés de l'or noir, ont trouvé un accord total concernant la quantité et les différentes phases de réduction de la production, notamment concernant le Mexique.

Selon le ministre, il s'agit d'un accord historique, ayant permis la satisfaction de l'ensemble des Etats membres de cet accord qui se sont engagés à l'application concrète de cet accord.

"De plus, il y aura d'autres initiatives afin d'attirer d'autres pays producteurs non signataires de cet accord pour participer également à l'accord de coopération et de baisse de production", a-t-il ajouté.

Pour rappel, jeudi a eu lieu une première réunion rassemblant les pays Opep et non Opep par visioconférence marquée par dix heures de négociations serrées.

A l'issue de cette réunion, les producteurs de pétrole, dont l'Algérie, ont convenu de réduire leur production de 10 millions de barils/jour (mb/j) durant les deux prochains mois, à compter du 1er mai et jusqu'à la fin juin 2020.

Cette réduction devrait ensuite se poursuivre, du 1er juillet à la fin décembre 2020, mais avec une cadence inférieure, à savoir une baisse de 8 mb/j.

Ainsi, cet accord historique consiste en une réduction autour de 20% de la production des 10 pays de l'Opep non-exemptés de quotas (donc l'Opep hors l'Iran, le Venezuela et la Libye) et de leurs 10 partenaires de l'Opep+, à savoir la Russie, Azerbaïdjan, Brunei, Bahreïn, Guinée équatoriale, Kazakhstan, Malaisie, Oman, Soudan et Sud Soudan et le Mexique.