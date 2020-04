Algérie: Ghardaïa /COVID-19 - Près de 4.500 bavettes produites par le secteur de la formation professionnel

Ghardaia — Pas moins de 4.500 bavettes médicales et une centaine de tenues de protection ont été confectionnées par des bénévoles du secteur de la formation professionnel de la wilaya de Ghardaïa au profit du personnel chargé de lutter contre le coronavirus (Covid-19), a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

Cette action qui s'inscrit dans le cadre de l'élan citoyen et solidaire pour endiguer la propagation du coronavirus, a été réalisée par les centres de formation des localités d'El Menaa, Daya Ben Dahoua, Hassi

El Garaa et de Metlili en collaboration avec les enseignantes et quelques stagiaires spécialisés dans la filière couture ainsi que des femmes au foyer et artisanes , a déclaré à l'APS le directeur du CFPA de Daya Ben Dahoua , Brahim Oulad Said.

"Des bienfaiteurs et donateurs de la wilaya ont fait un don de tissu pour la fabrication de quelques 10.000 bavettes et tenues de protection", a-t-il ajouté , précisant "qu'a ce jour nous avons réalisé 4.500 bavettes et une centaine de tenues de protection distribuées pour le personnel médical des hôpitaux , la protection civile ainsi que le personnel des collectivités locales".

Sur un autre plan, une campagne de nettoiement et de désinfection des villes d'El Menea et Hassi El Garaa a été lancée par des bénévoles (bienfaiteurs , investisseurs agricoles et le tissu associatif ) dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Plus de 2.000 litre d'eau de javel offert gracieusement ainsi que du matériel d'aspersion des agriculteurs ont été utilisés durant cette opération qui se poursuit, pour désinfecter les rues et ruelles ainsi que des habitations et autres périmètres agricoles .

Parallèlement, des opérations de sensibilisation aux risques du nouveau coronavirus, se poursuivent activement, notamment la sensibilisation au lavage régulier des mains, le respect de la distance de sécurité sanitaire inter-personne, le confinement chez soi