Angola: La ministre d'État souhaite la cohésion et l'esprit d'équipe

Luanda — La ministre d'État en charge du secteur social, Carolina Cerqueira, a souligné ce lundi à Luanda, la nécessité d'efforts conjoints, de cohésion et d'esprit d'équipe pour mener à bien les actions du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement.

Carolina Cerqueira, qui s'exprimait lors de la cérémonie de remise et reprise et de présentation de la ministre Adjany Costa, a souligné que la cohésion, l'inclusion, la multiplicité des idées et la vision innovante devraient être la devise de l'équipe de travail du ministère de la Culture, du Tourisme et Environnement, en tenant compte du nouveau paradigme national.

La culture et le tourisme, a déclaré la gouvernante, sont des secteurs capables de générer des emplois et des ressources pour stimuler l'économie angolaise.

Selon Carolina Cerqueira, il doit y avoir une combinaison d'efforts et d'articulation d'idées pour assurer le développement durable des arts, du tourisme, en tenant toujours compte de la protection et de la préservation de l'environnement. Tourisme domestique Stimuler le tourisme intérieur pour penser au marché international, est, selon la ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, Adjany Costa, l'une des devises de son mandat, sans pour autant négliger les ressources humaines et la préservation et promotion de l'Identité culturelle angolaise.

Adjany Costa a pointé comme premier défi l'intégration des trois secteurs qui constituaient auparavant des départements ministériels autonomes.

La ministre a ajouté que l'esprit d'innovation, la protection de l'écosystème et l'intégration de l'aspect culturel sont des valeurs qui devraient désormais faire partie du lexique du ministère.

Selon Adjany Costa, le développement simultané et équilibré des trois secteurs implique nécessairement la création de mécanismes qui contribuent à la création d'une industrie culturelle et touristique forte.