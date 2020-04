Angola: COVID-19 - Des médecins cubains arrivent jeudi à Lunda Norte

Dundo (Angola) — Plus d'une dizaine de médecins cubains arrivent jeudi 16, dans la province de Lunda Norte, pour renforcer l'assistance médicale aux citoyens.

Selon le gouverneur de Lunda Norte, Ernesto Muangala, qui s'exprimait lors de la réunion de la Commission multisectorielle de réponse au Covid-19 avec les directeurs d'hôpitaux, les médecins, avant d'être répartis dans les 10 municipalités, seront en quarantaine institutionnelle.

En plus de l'assistance médicale, les médecins formeront des techniciens locaux aux questions de gestion des cas du COVID-19. Il a appelé les administrations municipales à créer toutes les conditions d'hébergement des médecins.

Ernesto Muangala a affirmé que plus que des mesures sanitaires, la contention de la propagation du nouveau Coronavirus (COVID-19) en Angola exige des Angolais quelques sacrifices et l'adoption de nouvelles méthodes de coexistence, en fonction de la réalité sanitaire actuelle dans le monde en général et dans le pays en particulier. Le gouvernant a indiqué que les Angolais ne devraient pas commettre les mêmes erreurs enregistrées dans d'autres pays, désormais considérés comme les épicentres de la maladie, sous peine de propager la pandémie en Angola.

"Nous vivons à un moment qui nécessite des sacrifices et des responsabilités accrues, car il s'agit d'une pandémie dangereuse et dévastatrice", a-t-il averti. Frontières interprovinciales Les frontières avec les provinces de Malanje et Lunda Sul ont été renforcées par du matériel de biosécurité et du personnel technique pour le dépistage des citoyens entrant et sortant de Lunda Norte.

Selon Ernesto Muangala, tous les citoyens qui sont rentrés samedi et dimanche dans la province sont en quarantaine obligatoire à domicile, sous surveillance des autorités sanitaires.

Le nombre de citoyens mis en quarantaine à Lunda Norte, dans le cadre des mesures de prévention et de contention de la propagation du COVID-19, est de 90, dont 87 à domicile et 3 institutionnels.