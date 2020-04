Congo-Kinshasa: Santé - L'UE et la Belgique expédient du matériel médical de l'Unicef en RDC

Un lot de soixante mètres cubes de fournitures médicales essentielles du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) est arrivé à Kinshasa, le samedi 11 avril, sur un vol de rapatriement des belges, cofinancé par l'Union européenne (UE), indique un communiqué de l'Unicef Belgique.

L'envoi comprend des concentrateurs d'oxygène, du matériel chirurgical de base, des stéthoscopes, des antibiotiques, des articles nutritionnels, des kits pour sages-femmes et des articles pour la santé maternelle et néonatale. Les fournitures seront distribuées aux centres de santé, où elles sont nécessaires de toute urgence pour répondre aux épidémies de santé telles que la rougeole, le choléra et le paludisme ainsi que le coronavirus.

Ces fournitures, explique-t-on, soutiendront l'action humanitaire de l'Unicef pour les enfants et les familles en République démocratique du Congo (RDC), ainsi que les efforts de prévention de la pandémie du coronavirus en coordination avec la réponse plus large des Nations unies. Le vol vers Kinshasa a été cofinancé à 75% par l'UE via son mécanisme de protection civile. La Belgique a activé ce mécanisme d'assistance consulaire pour rapatrier les Belges et les autres citoyens de l'UE de la RDC.

La réponse de l'Unicef sur le coronavirus en RDC, explique-t-on, se concentre actuellement sur la ville de Kinshasa, qui est l'épicentre de la pandémie en RDC à l'heure actuelle. « L'Unicef suit de près l'évolution de l'épidémie dans le pays et y répond, en mettant particulièrement l'accent sur les centres de santé et les maternités, les centres de nutrition thérapeutique, les campements pour personnes déplacées, les centres de traitement du coronavirus, les points d'entrée ainsi que les points de rassemblement tels que les centres de transit et de référence, des structures d'accueil temporaires ou des centres d'alimentation thérapeutique et dans la communauté », indique le communiqué.

Le commissaire européen à la gestion des crises, Janez Lenarčič, a déclaré : « C'est un excellent exemple de solidarité mondiale en ces temps difficiles et un moyen de maximiser nos ressources. Au moment où l'UE travaille dur pour ramener les citoyens de l'UE dans leurs pays à partir monde entier, nous sommes heureux que ces vols puissent également être utilisés pour soutenir nos partenaires humanitaires tels que l'Unicef». Le directeur de la Division des approvisionnements de l'Unicef, Etleva Kadilli, a déclaré : «Nous sommes reconnaissants du soutien de l'Union européenne et de la Belgique. Depuis l'épidémie de Covid-19, il est resté notre priorité de veiller à ce que des fournitures vitales continuent d'atteindre les enfants les plus vulnérables, en particulier ceux touchés par des situations d'urgence.»

Edouard Beigbeder, représentant de l'Unicef en RDC, a déclaré : «Alors que les cas d'infections au Covid-19 augmentent en RDC et que la situation devient chaque jour plus critique, des fournitures médicales sont nécessaires de toute urgence pour soutenir le système de santé déjà surchargé du pays pour lutter contre le Covid-19 et d'autres épidémies de santé qui tuent des milliers d'enfants chaque année ». En RDC, l'aide humanitaire de l'UE soutient la riposte à Ebola dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, la surveillance nutritionnelle des enfants et des mères met en œuvre des programmes de lutte contre le choléra et de renforcement de la résilience après les inondations et les catastrophes naturelles.

