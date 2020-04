Congo-Brazzaville: Confinement - Les Congolais invités à pratiquer le sport à la maison

Le ministère des Sports et de l'Education a, dans le but de permettre aux Congolais de pratiquer régulièrement le sport en cette période de confinement, lancé un programme sportif dénommé « sport à domicile ».

« En cette période de confinement, dominée par la sédentarité, le ministère des Sports et de l'Education physique propose à nos compatriotes un programme d'éducation physique d'entretien et de maintien à travers des exercices de marche active et de dynamophilie », a expliqué Serge Wilfrid Mbouma, directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports, dans une interview.

Animé par des spécialistes en gymnastique, fitness, musculation et autres, ce programme sera diffusé chaque matin aux environs de sept heures sur la Télévision nationale congolais. Les Congolais et Congolaises confinés ne feront que suivre les mouvements et instructions des coachs. Il y aura, en effet, des exercices de renforcement musculaire, de cardio, d'étirement ainsi que des abdos

Ce programme permettra aux Congolais de se maintenir en forme et d'éviter le stress. «Le Covid-19 est notre ennemi commun, faisons-lui la guerre en arrêtant sa propagation, restez chez vous et pratiquez le sport au quotidien à domicile », précise un support audiovisuel sur le programme. Notons que ce programme est lancé non seulement pour éviter la propagation du coronavirus (soixant-dix cas, cinq décès et huit gueris au Congo) mais aussi pour permettre aux sportifs de garder leurs formes, puisque pratiquer l'activité physique est une façon de se protéger contre de nombreuses maladies cardiovasculaires et de renforcer ses défenses immunitaires.