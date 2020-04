Cameroun: Le peuple n'est pas dupe

La poussière est en train de retomber, après l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Alors même qu'un candidat malheureux multiplie les appels à manifester contre le pouvoir en place et que le rôle trouble de certains acteurs du jeu politique national relativement à la paix est à découvert, l'on peut affirmer sans risque de se méprendre que l'autre grand vainqueur de cet exercice, c'est le peuple camerounais.

De par sa sagesse. « On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps », a dit Abraham Lincoln, seizième président des Etats-Unis.

Cette assertion est plus que jamais d'actualité au Cameroun. Ayant pris conscience de ses véritables aspirations, qui du reste ne sont pas forcément identiques à celles de certains hommes politiques ; cultivant une fierté d'être fils et filles de ce géant d'Afrique centrale, le peuple camerounais, dans sa majorité, s'est vite rendu compte de l'inutilité de gripper le récent processus électoral et d'aller à l'encontre de ses résultats. Rejetant les prophéties de malheur envisageant le pire après le 7 octobre 2018, refusant d'être ballotté par le vent contraire des ennemis de la paix et du progrès, le peuple camerounais, -le réel, pas le virtuel de Facebook et compagnies-, a fait preuve de maturité.

Il y a vingt huit ans, en 1990, puis en 1992 qualifiées d'années de braise avec le vent de la démocratie soufflant de l'Est, les Camerounais avaient déjà usé de la sagesse pour refuser de contribuer à mettre leur pays à feu et à sang. Certes, des groupuscules d'agitateurs très mal intentionnés avaient réussi à paralyser momentanément certains secteurs d'activités et quelques cités à travers les opérations « ville morte », mais peut-on réellement dire qu'ils étaient suivis par les populations ? Non ! Car, ces dernières sont restées terrées chez elles davantage par peur, qu'autre chose.

Et quand suite à ce désordre, les uns et les autres se sont retrouvés obligés de s'aligner des heures durant, un jour par semaine, pour acheter du pain, activité banale du quotidien par le passé ; lorsqu'ils ont vu les prix des moindres denrées grimper vertigineusement sur les soit disant marchés, ils ont vite compris de quel côté étaient leurs intérêts. Rejetant ces manipulations, les Camerounais se sont levés comme un seul homme pour reprendre chacun ses activités, asséchant cette gangrène naissante à la racine.

L'on peut constater que le peuple a, à nouveau pris ses responsabilités, cette fois-ci. Relativisant les accusations de « hold-up » portées contre le parti RDPC, vainqueur de ces joutes électorales, et les appels à descendre dans la rue pour contester l'installation prochaine du président réélu, Paul Biya, beaucoup de Camerounais, pour ne pas dire la majorité, ont fait l'excellent choix d'en rire.

Il vaut d'ailleurs mieux ! Récupérant les balles pourries qui fleurissent dans les réseaux sociaux, les propos venimeux de certains intellectuels désormais douteux pour les tourner en dérision, ne cédant pas aux pressions sur la fibre tribale, Camerounais et Camerounaises ont, dans leur sagesse, créé des soupapes de dégagement qui ont contribué à détendre l'atmosphère, apaiser les tensions.

Des mototaxis, habituellement utilisés pour l'accomplissement de ces desseins inavoués, aux fonctionnaires ordinaires, en passant par les travailleurs du secteur informel, les hauts cadres d'entreprise, les religieux...

A tous les étages, chacun y va de sa partition pour réduire au silence les sirènes de la désobéissance civile, chasser les ténèbres qui tentent d'obscurcir la destinée prometteuse de cette nation. Les Camerounais ont hâte de tourner la page de cet épisode de leur histoire, en laissant derrière eux des bavardages inutiles, refusant de se laisser entraîner dans des distractions qui bouffent temps et énergies, pour se focaliser sur du concret susceptible de faire avancer le pays.

Oui, les Camerounais ont compris qu' « Un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil », -dixit Abraham Lincoln-. Par ces temps troublés un peu partout dans le monde, agités par des idées extrêmes, le peuple, le vrai, a fait en son âme et conscience le choix de la paix, assénant une claque magistrale à ces hommes que l'on peine à désormais qualifier de politique et de responsables.