Congo-Kinshasa: COVID-19 - Le PPRD conscientise sur le respect des gestes barrières

Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) a rendu effective, ce lundi 13 avril 2020, sa sensibilisation sur terrain contre le COVID-19, lancée par son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani la veille.

Il avait remis des matériels de sensibilisation aux fédérations de Funa, Mont-Amba, Tshangu et Lukunga. C'est le secrétaire national en charge de mobilisation, Dunia Kilanga, qui a fait la ronde de la ville de Kinshasa pour le déploiement de différents matériels constitués de mégaphones, lance-voix, t-shirts et autocollants avec des messages reprenant les gestes barrières, en présence notamment du directeur de cabinet de Ramazani Shadary, Maître Mathieu kitanga.

Dans la matinée de ce lundi 13 avril, le site de Funa a ouvert cette série de descentes, lorsque quelques heures plus tard dans le Mont Amba, Fatuma Djuma a pris la parole, aux côtés des autres membres du PPRD. "Notre président national Joseph Kabila et notre secrétaire permanent ont dit que la lutte contre le COVID-19 ne concerne pas que les pouvoirs publics, c'est l'affaire de tous. C'est pourquoi, nous PPRD, nous appelons nos camarades dans notre province politique de Mont-Amba à observer les mesures d'hygiène édictées par les pouvoirs publics et les autorités sanitaires. Il nous faut par conséquent laver régulièrement nos mains, éternuer ou tousser dans le creux de notre coude et aussi respecter la distanciation sociale de minimum un mètre", a laissé entendre Fatuma Djuma.

Vers la partie Est de la ville, la Tshangu, Papy Epiana s'est confié à la presse après la réception du matériel. "Nous sommes honorés de la présence de notre camarade secrétaire national Dunia Kilanga. Par rapport à la sensibilisation contre coronavirus, nous venons d'être en réunion avec nos représentants de commune de Tshangu, parce que la veille, le secrétaire permanent nous avait reçu, et nous a demandé d'être sur le terrain pour sensibiliser afin de combattre sérieusement cette maladie. C'est donc une restitution de ladite réunion. Le peuple doit également savoir que le PPRD est résolument engagé à lutter contre ce virus mortel".

C'est à 14h00 que l'équipe conduite par le secrétaire national en charge de la mobilisation est arrivée à la fédération de la Lukunga, à Kintambo, pour la suite de la ronde. Dernière étape.

La pandémie de COVID-19 a fait une vingtaine de décès et plus de deux cents cas testés positifs en République démocratique du Congo. Un jour plus tôt, précisément au siège de la fédération de Funa, au centre de la capitale, le lancement officiel a été effectué par Ramazani Shadary, de manière « sobre », avec la participation de deux secrétaires permanents et quatre secrétaires exécutifs provinciaux de cette formation politique, appelant tout le monde à soutenir les institutions de la République en ayant foi en Dieu.

Cette lutte, renseigne un des cadres de ce parti, rentre dans le cadre « des dispositions des statuts du PPRD, dont l'idéologie est la social-democratie avec comme valeur fondamentale la promotion de l'homme et le bien être social de la population. Cette expérience pourrait être dupliquée en provinces, dans les prochains jours.