Congo-Kinshasa: COVID-19 - Moïse Katumbi plaide pour la solidarité nationale

En dépit de la crise sanitaire dans laquelle sont plongées toutes les Nations du monde, Moïse Katumbi Chapwe, Président du parti politique "Ensemble pour la République", a présenté ses souhaits de Joyeuse Pâques à la population congolaise, le dimanche 12 avril 2020 à travers son compte Twitter.

Pour lui, loin de percevoir cette pandémie comme un chaos maléfique visant à dérégler les paramètres économiques de la RD. Congo, il estime, par contre, qu'elle rappelle et offre la possibilité aux congolais d'unir leur force et leur intelligence sur la voie du développement du pays. Déplorant différentes crises, tant économiques, politiques que sociales, le Chairman d'Ensemble pour la République invite la classe intelligente et la population congolaise à la solidarité et à la recherche d'un idéal commun au bénéfice du pays. Ce serait, en effet, une récompense allouée aux héros nationaux, aux Pères et martyrs de l'Indépendance et, bien évidemment, aux martyrs de la Démocratie. Ci-dessous, lisez l'intégralité de son message de Joyeuse Pâques.

MESSAGE DU PRESIDENT MOISE KATUMBI A L'OCCASION DES FETES DE PAQUES

Mes Chers Compatriotes,

En dépit du confinement que nous impose le COVID-19, je vous souhaite à tous Joyeuse Pâques !

Le virus empêche beaucoup d'entre nous de nous retrouver en famille pour participer à la messe, communier et partager le repos traditionnel de la Pâques. En respectant les recommandations des autorités sanitaires, nous agissons en responsables et nous sauvons des vies. Les renoncements exigés aujourd'hui sont autant de victoires sur la maladie. Soyons sages et disciplinés !

A ceux qui ont perdu un être cher, un parent, un proche, un ami, une connaissance, je présente mes sincères condoléances. Cette épreuve doit nous faire voir la vie comme un don. Elle nous insuffle le sens de toute sa valeur. Le dévouement extraordinaire du corps médical et du personnel soignant exposés au COVID-19 nous montre que de cette crise sanitaire, nous pouvons trouver le meilleur.

Pâques nous rappelle que Jésus, le Fils de Dieu, a souffert sa passion et a donné sa vie, de sorte que les plus humiliés, les plus vulnérables, les plus suppliciés puissent, dans leur nuit complète, s'identifier à lui et trouver en lui un réconfort. C'est un appel à renoncer au fatalisme face à la détresse dans laquelle vivent trop de nos compatriotes. C'est un appel à exprimer notre solidarité à tous ceux qui, particulièrement à l'Est du pays, sont exposés aux violences et à l'insécurité.

A la lumière de la résurrection du Christ, nous avons l'obligation de rester dans la vérité, de puiser dans notre for intérieur l'énergie nécessaire au dépassement de nous-mêmes pour bâtir ensemble une société plus juste et solidaire. La transformation profonde du Congo à laquelle nous aspirons tous est à ce prix !

A vous mes compatriotes, que vous soyez croyants ou non croyants, gardez confiance en vous et dans le génie congolais qui a guidé Simon Kimbangu, Kimpa Vita, Sœur Anuarite, les Pères de l'Indépendance, et tous les martyrs de la Démocratie. A chaque difficile, il nous a permis de relever la tête et de démontrer que nous sommes une grande nation. L'avenir sera ce que nous en ferons.

Ensemble, nous allons relever les défis de la maladie COVID-19, de l'insécurité, de la misère et de la pauvreté pour bâtir un Congo fort, prospère et solidaire.

Joyeuses Pâques à tous !