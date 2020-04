Madagascar: Futur équipementier des Barea - Patrick Pisal-Hamida suggère un appel d'offres plus sérieux

interview

Sponsor principal de la Fédération malgache de football (FMF), Telma a son mot à dire sur le choix du futur équipementier des Barea. Patrick Pisal-Hamida, administrateur directeur général du groupe Telma, en parle dans une interview exclusive.

Patrick Pisal-Hamida, administrateur directeur général du groupe Telma, sponsor principal de la FMF.

Dans les derniers matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, les Barea jouaient avec des maillots Adidas. Pourquoi ?

« Le capitaine, Faneva Ima, était venu me voir pour me dire que les joueurs voulaient porter de 'vrais maillots de football', c'est-à-dire des maillots techniques supportant la chaleur afin de leur permettre de s'exprimer pleinement. Avec l'aide et l'enthousiasme de l'équipe marketing et communication de Telma, nous avons acheté des maillots Adidas sur internet pour les trois derniers matchs officiels de qualification des Barea. Des maillots payés par Telma, bien entendu. »

Une fois la qualification acquise des Barea pour la phase finale de la CAN 2019, Telma a lancé un appel d'offres, début 2019, pour le futur équipementier de l'équipe nationale. Racontez-nous.

« C'est très simple, nous voulions un équipementier de calibre mondial pour équiper les Barea. Dans le football il y a Adidas, Nike, Puma... et les autres comme Macron, Errea, Umbro et Kappa. Le résultat de notre appel d'offres fut clair et limpide, tant techniquement que financièrement, et malgré le fait que notre équipe, à l'époque, ne suscitait pas l'enthousiasme d'aujourd'hui. Le trio retenu présenté au Comité de normalisation était Nike, Puma et Macron. Malheureusement, le comité n'a rien décidé. Nous étions alors hors-délai pour ces trois grands équipementiers. Heureusement, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad, nous a présenté l'équipementier Garman qui équipait le Burundi et les officiels de la CAF. Ce qui nous a permis d'obtenir, début juin, des maillots pour notre équipe nationale, quelques jours avant le regroupement au Maroc. Je veux, à ce propos, encore remercier le Club des partenaires, BNI, Canal+, Holcim, Jovena, Leader Price, Star et Telma, grâce à qui il a été possible d'acheter les maillots de la sélection et ceux des supporteurs à Madagascar. »

A propos de ces fameux maillots de supporteurs Garman, pourquoi si peu ont été mis en vente à Madagascar ?

« Pour trouver réponse à cette question, il serait mieux d'interroger la direction de la FMF. Ce que je peux vous dire, c'est que le Club des supporteurs a acheté tous les maillots [environ 4 000] que pouvait produire Garman dans les délais, et ceux-ci ont tous été vendus à Madagascar. De son côté, la fédération a acheté plus de 3 500 maillots que Garman leur a livré à Paris [France] et à Alexandrie [Égypte]. Ceux-ci ont sans doute été vendus sur place et la trace de ces ventes doit certainement figurer dans les comptes. Il suffit de vérifier. »

Que pensez-vous de l'appel d'offres lancé dernièrement par la FMF ?

« J'ai appris, comme tout le monde via la presse, d'une part la démission récente du conseiller en Europe du président de la FMF en charge du marketing et du sponsoring ; et d'autre part le résultat du comité d'évaluation technique de six personnes, dont deux qui n'ont même pas voulu répondre et dont une troisième, justement, qui a démissionné vu le ridicule de la situation. »

Pourquoi parlez-vous de « situation ridicule » ?

« Parce que parmi les cinq équipementiers interrogés, aucun ne faisait partie des trois incontournables du football mondial : Adidas, Nike et Puma. Parce que parmi les cinq équipementiers interrogés, quatre sont inconnus. Parce que Garman n'y figure même pas, alors qu'il nous a pourtant sauvé du ridicule pour la CAN 2019, avec un maillot très correct. Quel manque de respect et de correction de la fédération. Parce que parmi les cinq équipementiers retenus, deux n'ont même pas reçu la note de 2/20. Parce que l'équipementier qui a de loin reçu la meilleure note, n'a jamais fabriqué un seul maillot de football de sa courte existence. »

D'après vous, quelle est la raison qui a poussé la FMF à ne pas interroger son sponsor principal ? Et que feriez-vous si la FMF demandait votre avis ?

PPH : « Déjà, je ne comprends même pas pourquoi la fédération n'implique pas l'équipe sportive dans un dossier aussi important. Ni le coach national, ni même les joueurs professionnels expérimentés comme le capitaine par exemple. La seule décision qui s'impose aujourd'hui est de déclarer cet appel d'offres infructueux, et d'en refaire un autre plus sérieux et dans les règles de l'art, en impliquant au moins l'équipe technique. Ce n'est pas compliqué, car il suffit juste de s'appuyer, au moins, sur l'expérience des équipementiers de la dernière CAN. Il y en avait 15 pour les 24 équipes qualifiées. Parmi ceux-ci, les incontournables qui sont au nombre de 7 : Adidas, Nike, Puma, Macron, Errea, Umbro et Garman. »

Le contrat avec GARMAN prend fin le 27 avril 2020, soit dans deux semaines à peine. Que faire ?

« A la demande du coach et de la fédération, Telma vient d'acheter suffisamment de maillots pour assurer les prochains matchs de l'équipe nationale. Nous avons donc tout le temps pour chercher et trouver un vrai équipementier sportif. Bien entendu, le contrat Garman peut aussi être prolongé jusqu'à la fin de l'année civile s'il le faut. Garman nous a déjà donné son accord et c'est encore une marque d'élégance de leur part. »

Un dernier mot ?

« Les Barea ont fait rêver tous les Malgaches, ils ont enchanté tous les Africains et même au-delà. Nous rêvons tous d'une participation à la Coupe du monde qui devient enfin un objectif atteignable. Tous les jeunes Malgaches rêvent aujourd'hui de devenir Barea, de jouer comme un Barea, de représenter fièrement leur pays dans le monde entier, et de porter ainsi le maillot des Barea. Les Barea méritent un maillot à la hauteur de ces attentes et de leurs ambitions ! »