Sénégal: COVID-19 - Louga face au cas communautaire "le plus complexe du pays"

Louga — La région de Louga est confrontée au cas de Covid-19 issu de la transmission communautaire "le plus compliqué à gérer" du pays, du fait de la "posture sociale" et de l'activité professionnelle du patient contaminé, a affirmé lundi le gouverneur de la région, El hadji Bouya Amar.

Vingt-quatre personnes ont été infectées après avoir été en contact avec cette personne dont on ignore la source de la contamination, et 139 autres, qui l'ont côtoyée, sont placées en quarantaine dans des hôtels et maisons de la région.

"Nous sommes en train de gérer le cas communautaire le plus compliqué du Sénégal, du fait de sa posture sociale et aussi de son occupation professionnelle, qui font que ses contacts sont épars, élargis et étendus. C'est un cas complexe qui mérite beaucoup de planification et d'anticipation", a-t-il expliqué.

Selon M. Amar, "la meilleure façon d'aider à la limitation de la propagation de la maladie dans la région, "est de rester chez soi et de ne sortir qu'en cas d'extrême urgence".

"Certains citoyens pensent que la pandémie ne les concerne pas", a-t-il regretté, soutenant que les contrôles vont être davantage renforcés sur les axes routiers reliant la commune de Louga aux autres localités.

"Sur le plan administratif et sécuritaire, il faut gérer la commune de Louga et l'isoler du reste de la région. Nous avions déjà anticipé en interdisant le transport entre villes et zones rurales", a-t-il dit.

El Hadji Bouya Amar a fait savoir que le comité de gestion des épidémies, dont il est le président, a acquis cinq termoflash sur fonds propres et en a reçu quatre autres de l'hôpital régional.

La gendarmerie a reçu trois termoflash, la police deux. Les sapeurs-pompiers en ont également reçu.

"J'ai pris un arrêté autorisant les éléments des forces de l'ordre à utiliser les termoflash au niveau des axes routiers en même temps que le contrôle administratif", a-t-il confié.

Entre autres mesures, le gouverneur a rappelé l'opération de désengorgement des marchés de la commune dirigée lundi matin par le préfet et le recasement des commerçants au stade Watel.

"Nous veillerons au respect de la distanciation réglementaire et des masques artisanaux sont en train d'être distribués dans les marchés", a-t-il dit.