Cote d'Ivoire: Coronavirus - Des micros et petites entreprises saluent le plan de soutien du gouvernement aux Pme

Le Réseau des micros et petites entreprises de Côte d'Ivoire (Rmpe-Ci) s'est félicité, lundi, du fonds de soutien et de garantie dégagé par l'Etat pour assister les Petites et moyennes entreprises (Pme).

Le secrétaire exécutif, de cette structure, Lohoues Essis Séraphin, au cours d'une conférence de presse à Yopougon a soutenu que cette mesure est une bouffée d'oxygène pour eux en cette période de crise sanitaire du fait du Covid19.

Il a donc invité « les micros et petites entreprises de Cote d'Ivoire à s'approprier cette opportunité qui est créée par le gouvernement pour leur survie face à cette pandémie ».

Avant de saluer le gouvernement pour la prise de cette disposition qui sera aussi bien pour les micros et petites entreprises que leur fondateurs et leurs familles.

Lohoues Essis Séraphin a donc plaidé que ces mesures soient mise mises en œuvre avec transparence et célérité.

Pour lui, les micros et petites entreprises sont les plus vulnérables et doivent être concernés au premier plan par cette initiative. Par conséquent, à l'en croire, celles-ci doivent donc s'organiser pour en bénéficier.

Le conférencier a déclaré que Le Rmpe-Ci est une plateforme d'échange d'expériences, d'informations de formation et d'expression de la solidarité entre les micros et petites entreprises de Cote d'Ivoire.

Il a précisé qu'en tant que faîtière, cette organisation conduit ce projet d'organisation et d'orientation des micros et petites entreprises pour leur permettre de bénéficier des mesures de soutien du gouvernement aux entreprises en difficultés en raison du Covid19.

Le Rmpe-CI, par sa voix a, en outre, appelé les organismes nationaux et internationaux à intégrer les micros et petites entreprises dans leurs programmes de soutien aux Pme dans le cadre du Covid-19 et leurs programmes habituels.