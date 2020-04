Sénégal: COVID-19 - La pandémie réduit les recettes des chauffeurs à Fass-Mbao

Dans ses abîmes incontrôlables le Coronavirus n'a épargné aucun secteur d'activités. Les acteurs du transport commencent à en ressentir les lourdes conséquences et assistent impuissants à une baisse drastique de leurs revenus quotidiens. Visite au garage de Fass-Mbao.

La gare routière de Fass Mbao s'est réveillée en ce lundi 13 avril, jour de férié, loin des ambiances mouvementées qui font sa réputation.

Ce genre de gares secondaires fait légion dans la Banlieue dakaroise. Ici, on garantit la desserte a minima entre les différentes localités se situant à peu prés dans la même zone : Fass-Mbao, Yeumbeul, Boun, Tally-Carreau, Comico... voire même Keur Massar.

Le flux des voitures est assujetti à une inscription, sur une liste de départs, en fonction de l'heure d'arrivée. Ce système facilite la répartition entre chauffeurs et confère un semblant d'organisation. Le cahier de départ est géré par des patriarches de la gare, souvent d'anciens chauffeurs.

9h, l'ambiance est sclérose. Seul le ronflement d'un car rapide vient troubler l'atmosphère. Il est garé, à l'image d'autres, le long du trottoir, attendant son « tour ». Ce tour, tant prisé en ces moments de galère qui va lui permettre de rapporter à la fin de journée, quelques revenus à la maison.

Un peu plus loin, des voitures appartenant à des particuliers, communément appelées «clando» qui s'activent dans un transport parallèle attendent aussi leur tour.

La règle est partout la même : «patienter plus longtemps que d'habitude, pour ensuite transporter des usagers qui occupent seulement les 2/3 de la capacité de places», s'exclame Modou Faye. Le jeune homme la vingtaine passée fait office de chauffeur.

Avec les mesures drastiques prises par le gouvernement en vue d'endiguer la propagation du virus Covid-19, le transport a particulièrement senti le coup et les conséquences qui vont avec. Les passagers devant voyager à bord des véhicules ont été réduits au deux tiers.

Du coté des forces de l'ordre, il s'opère une application stricte, aucune violation n'est tolérée, se désole Modou.

Selon lui, avec «cette mesure, le transport traverse des moments particulièrement difficiles et enregistre un manque à gagner énorme ». A peine, a-t-il terminé son propos qu'Issa vient appuyer ses dires.

Un peu plus âgé, Issa est également chauffeur. «Plusieurs personnes se sont auto-confinées depuis l'annonce du coronavirus. Cette situation limitait déjà le nombre d'usagers qui empruntent les moyens de transport.

La mesure de réduction des passagers n'a fait qu'envenimer une situation qui était déplorable», relève t-il.

Quelques jours auront suffi pour que la gare routière bascule dans des pertes. Quelques jours pour que les gains se réduisent drastiquement. Que plus rien ne soit comme avant, se désole Bamba. Il est propriétaire d'un condo et misait plus sur les courses de région en région.

«Avec un bon carnet d'adresse, je décrochais en moyenne au moins deux voyages hebdomadaires.

Rien que ces déplacements me faisaient suffisamment gagner d'argent pour que je puisse me passer des petits trajets», souligne t-il. Les jours fastes lui permettaient de rentrer avec la somme de 25. 000 F au quotidien voire plus. Aujourd'hui, s'il parvient à obtenir 5 000 F, c'est par extraordinaire, note t-il.

Des gains fortement en baisse

«Les jours se suivent et se ressemblent. Les profits ne sont plus de mise, certains viennent juste pare ce qu'ils refusent de se cantonner à la maison à ne rien faire», confesse Issa. Une période tout simplement troublée.

Le jeune chauffeur de car rapide qui gagnait au moins 15.000 Fcfa par jour, dit se contenter aujourd'hui de 7000 Fcfa. Le quotidien est devenu banal. «La scène, on la connaît par cœur.

On y assiste quotidiennement depuis que le Covid-19 est apparu. On vient pour effectuer deux à trois courses, on ramasse le strict minimum pour pouvoir assurer la dépense quotidienne du lendemain et on prie pour que ce machin s'en aille», souligne Massamba, la soixantaine passée, sur un ton qui affiche un visage profondément désolé.

Ces gares routières rassemblent d'ordinaire un grand nombre de passagers mais également une concentrée de petits commerces. Ces endroits constituent doublement un haut lieu social et économique à la fois. Ici, à Fass-Mbao, une mesure de déguerpissement était déjà intervenue bien avant l'arrivée du Covid-19.

En effet, la gare juxtapose d'avec la LGI de Mbao. Les véhicules qui stationnaient devant l'une des portes principales de la Gendarmerie ont toutes été déplacées de plusieurs mètres et les vendeurs illégalement installés, tout simplement déguerpis.

Cette situation avait déjà fortement ralenti l'activité en ces lieux, le Coronavirus est donc venu empirer une situation qui était déjà déplorable.