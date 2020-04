Mauritanie: Le Président de la République supervise le lancement d'un programme agropastoral spécial

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a supervisé, lundi à l'ancien aéroport, le lancement d'un programme agropastoral spécial au bénéfice des éleveurs et des agriculteurs pour pallier le déficit pluviométrique de cette année.

Le programme financé à hauteur de 171 745 642 MRU vient en application du dernier discours du Président de la République du 25 mars où il avait annoncé que «les projets sociaux et de développement programmés cette année verront leur rythme d'exécution accéléré pour accompagner de façon efficace les exigences de la situation actuelle.»

Le Président de la République a lancé cet important programme en donnant le coup d'envoi pour le départ des camions vers leurs destinations.

Le programme agropastoral spécial comprend trois volets :

- Aliments de bétail : 88 000 tonnes vendu à 380 MRU le sac et qui seront distribuées aux wilayas comme suit :

o Hodh Charghi : 10 950 tonnes,

o Hodh El Gharbi : 11080 tonnes,

o Assaba : 12080 tonnes,

o Gorgol : 7200 tonnes,

o Brakna : 7500 tonnes,

o Trarza : 7500 tonnes,

o Adrar : 2820 tonnes,

o Dakhlet Nouadhibou : 1700 tonnes,

o Tagant : 3740 tonnes,

o Guidimaka : 12 360 tonnes,

o Tiris Zemmour : 2030 tonnes,

o Inchiri : 1040 tonnes.

Par ailleurs, le programme comporte, dans le domaine de l'hydraulique pastorale, le forage et l'équipement de 25 puits dans plusieurs wilayas, et dans le domaine de la santé animale, la fourniture gratuite des soins et des médicaments à 400 000 éleveurs dans différentes wilayas.

Les produits concernés par le programme agropastoral spécial seront acheminés dans toutes les communes sur l'ensemble du territoire national en passant par les moughataas dont dépendent ces communes.

Il convient de souligner qu'à son arrivée à l'ancien aéroport de Nouakchott pour lancer le programme, le Président de la République a été accueilli par le Premier ministre, M. Ismail Bedde Cheikh Sidya, accompagné des ministres de l'Intérieur et de la Décentralisation, de la Défense, des Finances, du Développement rural et de l'Hydraulique et de l'Assainissement, du secrétaire général du gouvernement, du directeur de Cabinet du Président de la République, du commissaire à la Sécurité alimentaire, du directeur général de la Caisse de Dépôt et de Développement, des walis de Nouakchott Ouest et Nouakchott Nord et de la présidente du Conseil régional de Nouakchott.