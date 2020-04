Togo: Les employés en grève sèche d'une semaine à compter de ce mardi

Que se passe-t-il à Café Informatique et Télécommunications ? C'est la grande interrogation, mais visiblement, au-delà de la pandémie du Coronavirus, c'est la pandémie de la poche vide qui frappe ses employés qui ont décidé selon un préavis de mot d'ordre de grève adressé au PDG (Président Directeur Général) de cette société et dont copie est parvenue à notre rédaction, de rentrer en grève du 14 au 20 Avril 2020.

Le document renseigne que « ce mouvement de protestation à l'initiative du Collège des Délégués et du personnel de CAFE Informatique prendra la forme d'un arrêt de travail concerté des salariés de 7h30 jusqu'à 16h00 ».

Les signataires précisent que « ce mouvement peut être reconductible en fonction des circonstances » et « concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise ».

On reproche à l'administration de l'entreprise, « le non-paiement des salaires depuis le mois d'octobre 2018 », « les conditions de vie de plus en plus difficile des employés et leurs familles », « la suspension de l'assurance Maladie ASCOMA » et « la suspension du 13ème mois ».

Quant aux revendications des grévistes, elles sont énumérées comme suit : « le paiement des salaires conformément à l'art. 12 du Code du travail », « le paiement de deux mois de salaire au personnel de CAFE Informatique afin de lui permettre de faire face à la situation sanitaire que traverse notre pays et le Monde actuellement », « l'amélioration des conditions de travail » et « l'implication effective du collège des délégués dans chaque prise de décisions concernant le personnel de CAFE Informatique et Télécommunications ».