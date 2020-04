Cote d'Ivoire: COVID 19 - Sanogo Karim, DG de la Fenacci - "Comment la pandémie impacte les commerçants"

Le directeur général de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire (FENACCI) a exprimé, le vendredi 10 avril 2020 à Adjamé, les attentes de commerçants dans la lutte contre le Covid- 19.

Selon Karim Sanogo, la gestion de la pandémie du Covid- 19 impacte le secteur du commerce en Côte d'Ivoire de deux manière : "Premièrement, la période de la fermeture des commerces non liés à l'alimentaire, aux médicaments et aux transports de marchandises, les acteurs de ce secteur se retrouvent en chômage qu'on peut qualifier de technique et deviennent des cas sociaux.

Comment leur apporter une assistance et sur quelle forme ? Certains parmi eux ont des marchandises dont les dates de péremption arrivent à échéance. Comment se fera le renouvellement des stocks ? Quand viendra le moment de payer les différents impôts ( l'État ne les a pas annulés, mais a reporté l'échéance de paiement après la crise), comment feront-ils, sachant qu'ils n'ont pas travaillé pendant la crise ? Deuxièmement, en ce qui concerne la mesure d'ouverture des commerces liés à l'alimentation, ces commerçants se retrouvent en contact permanent avec les consommateurs et les clients, maximalisant ainsi le risque de contamination.

Leur santé est aussi mise en péril, surtout en l'absence de masques, de gels hydro alcooliques et de gants en nombre suffisant et de qualité". Tout en remerciant le Président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly pour leur réactivité, à travers la création d'un fonds de solidarité d'un montant de 250 milliards de FCFA, la FENACCI souhaite qu'une priorité soit accordée aux commerçants, dont 30% sont dans le secteur privé et 70% dans le secteur informel : "Pour garantir une meilleure maîtrise de la gestion de cette crise sanitaire dans le secteur du commerce et permettre une reprise rapide après la pandémie, la FENACCI souhaite une aide matérielle et financière d'urgence de l'État en soutien sanitaire pour doter tous les commerçants impactés d'équipements de protection individuelle sur toute l'étendue du territoire, d'une part et entreprendre une vaste campagne de sensibilisation et de formation des acteurs du commerce sur la pandémie et le respect des mesures barrières, d'autre part.

La FENACCI sollicite la bonne compréhension du gouvernement afin que les fonds d'appui alimentent directement les acteurs du commerce éprouvés par cette crise en liaison avec le ministère du Commerce". La FENACCI a aussi souhaité que le projet Carte professionnelle des commerçants "reçoive une contribution spéciale pour mener à bien cette réforme".