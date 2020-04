Soudan: Ministre fédéral de la santé - La mort d'un étranger à Khartoum, due de Coronavirus

Khartoum — Le ministre fédéral de la Santé, Dr Akram Ali Al-Tom a annoncé la mort d'un étranger affecté par Coronavirus à Khartoum et la découverte de 10 cas positifs de coronavirus, portant le nombre total de cas confirmés à 29, dont quatre décès.

Dr Akram a déclaré que les cas concernaient des citoyens répartis dans l'État de Khartoum dans les localités d'Omdurman - Khartoum, Ombadda et l'Est du Nil, et un cas dans l'État fédéré du Nahr-Nil, la localité d'Abu Hamad.

Dr Akram a regretté que le pays soit entré dans la phase de propagation communautaire avec une pénurie de médicaments, d'aides médicales et de prévention pour les cadres médicaux, et a appelé à des efforts concertés officiels et populaires pour surmonter cette épreuve avec le moindre dommage. Il a également appelé tous les citoyens à suivre les instructions données par les autorités officielles et à prendre toutes les mesures de sureté et de prévention.

Les rapports ont indiqué que quatre des nouveaux cas concernaient des contacts et un cas pour une personne venant de l'extérieur du pays et qu'il n'y avait pas de date de contact ou de voyage à l'étranger pour les cinq autres cas.Il convient de noter que les neuf patients reçoivent les soins nécessaires dans les centres d'isolement des États de Khartoum et du Nahr-Nil et que les autorités sanitaires se chargent du suivi des personnes étant en contacts dans tous les cas.