Cote d'Ivoire: Un homme propose de la cendre pour guérir du COVID-19

La communauté scientifique à l'échelle planétaire est engagée dans une course pour la découverte du remède du covid-19. Alors que les chercheurs ont le regard tourné vers les astres et se nourrissent de théories pharmacologiques les plus complexes, un homme annonce avoir découvert la fameuse panacée dans notre environnement immédiat.

Dans nos locaux où il s'est rendu le 1er avril, Amadou Sawadogo, président de l'Ong Hamed + était en possession d'un tube contenant de la cendre.

A l'en croire, ce produit entièrement gratuit obtenu après la combustion du charbon ou du bois et présent dans de nombreux foyers, serait capable de soigner le coronavirus.

En ce qui concerne le mode d'administration et autres détails afférents, l'homme n'en dira pas plus, mais indique que sa démarche est guidée par l'urgence de sauver des vies. A cet effet, il souhaite partager sa découverte avec le monde médical et les autorités ivoiriennes.

En attendant, il demande à chacun de se rendre dans les cimetières afin de prier pour conjurer le mauvais sort, selon sa disponibilité.