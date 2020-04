Burkina Faso: Coronavirus aux USA - 9 Burkinabè testés positifs et 4 guéris

La pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde, n'épargne pas les grandes puissances. Pire, elle frappe durement ces pays-là avec les taux de mortalité et d'infections les plus élévés. New-York, la plus grande métropole des USA, accueille des milliers d'immigrés. C'est justement-là que nous enregistrons le plus de Burkinabè.

Avec une densité de 28 000/km2, New-York est loin la ville la plus concentrée. Les chiffres font peur et la psychose gagne du terrain. La ville qui était très bouillante s'est vidée au fil du temps, donnant l'air d'une ville fantôme.

Dimanche, jour de Pâques, le pays était à l'arrêt et de nombreuses églises étaient désertes en raison des mesures mises en place pour éradiquer l'épidémie qui a fait plus de 22 105 morts, près de 560 402 personnes contaminées et 32 634 guéries.

Les Afro-Américains semblent être touchés de par la pandémie, et un nouveau sondage reflète un taux élevé. Les communautés africaines enregistrent également de plus en plus de malades et de décès.

Au total, l'Etat a enregistré 189 415 personnes testées positives dont 9 Burkinabè, soit plus de 9 385 cas de décès. Il faut noter que parmi ces 9 cas, on enregistre 4 personnes guéries.

Ce nombre ne reflète pas la réalité vu que beaucoup de nos compatriotes présentent les symptômes mais n'ont pas pu être testés. En cette même date, on a enregistré plus de 758 décès dus au coronavirus.

Ce nombre de décès quotidiens est depuis plus de 6 jours, dans la frange de 700. Le gouverneur CUOMO a instruit la population de rester chez elle afin de ralentir la propagation de la maladie, mais certains immigrants bravent ces mesures pour sortir travailler. Les ressortissants des pays africains font partie de cette catégorie qui ne respecte pas les consignes.