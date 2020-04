Ile Maurice: Pamplemousses - Une policière «rebelle et agressive» arrêtée

Drôle d'incident au poste de police de Pamplemousses, ce lundi 13 avril, vers 9 h 30. Un policier, également Station Manager, a porté plainte contre une collègue affectée à la Northern Division. Dans sa déposition, le policier explique qu'il a surpris la policière utilisant le Crime Occurrence Tracking System. Il s'agit d'un outil réservé aux policiers travaillant dans un poste de police.

Le Station Manager lui a fait comprendre qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser l'appareil. Sauf qu'elle n'a pas apprécié cette remarque. Elle a commencé à proférer des injures à l'égard du policier. «Mo gayn drwa met lentré dan nimport ki stasion mo anvi.»

Son collègue a tenté de la calmer mais elle s'est montrée encore plus agressive. Un caporal est également intervenu pour la mettre en garde contre une arrestation. En vain. Le caporal a alors ordonné son arrestation. Ce qui a eu le don de l'énerver encore plus.

Elle a finalement été arrêtée avec l'aide d'autres policiers. «Mo pou amen taper pou touy twa é zet to lekor dan lamer», a-t-elle alors lancé à l'égard du Station Manager. Ce dernier, qui est un patient cardiaque, a fait comprendre dans sa déposition que cet incident l'a humilié.Deux charges provisoires ont été portées contre la policière : Rogue and Vagabond et Outrage against the person of inspector. Elle est toujours détenue en cellule policière.