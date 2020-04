Ile Maurice: COVID-19 - 300 tests et aucun cas positif

communiqué de presse

« Des 300 tests de dépistage effectués aujourd'hui, aucun cas positif de Covid-19 n'a été recensé », a déclaré le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, au cours du point de presse quotidien par visioconférence du Comité national de communication sur le Covid-19 en début de soirée. Le pays compte pour l'heure 324 cas positifs, 42 guérisons et a enregistré neuf décès.

« Les 300 tests sont issus de cas référés par les 'feverclinics' mises en place dans les services de santé ; de recherches de contact ; et de personnes devant réaliser leur deuxième test », a ajouté Dr Jagutpal. A titre d'exemple, du 1 au 10 avril, sur recommandation des 'feverclinics', une centaine de personnes ont fait le test de dépistage de Covid-19. Il a précisé que, actuellement, 270 cas actifs de coronavirus sont pris en charge dans les six différents centres de traitement et leur état est stable, sauf pour un malade qui est toujours sous respiration artificielle à l'ENT.

Par ailleurs, le ministre a laissé entendre que l'ampleur du Covid-19 à Maurice n'était pas dramatique, et ce en comparant les chiffres de l'an dernier et ceux de 2020 relatifs au nombre de décès, et à la quantité de malade répertorié par les 'feverclinics'. Dr Jagutpal invite néanmoins la population à respecter les règles d'hygiène et l'application stricte des mesures de couvre-feu sanitaire.

Les autres informations présentées par le ministre sont :

v 141 personnes demeurent en quatorzaine dans les centres de quarantaine.

v 240 membres du personnel médical travaillant avec les patients atteints du Covid-19, sur une base rotatoire, sont en quatorzaine de manière préventive.

v Un total de 19 professionnels de santé a été testés positifs au Covid-19.

v Le vol quotidien pour rapatrier le matériel médical de la Chine se poursuit.

v Un extracteur qui devrait permettre au laboratoire public d'augmenter sa capacité de tests de dépistage à 1 000 par jour a été réceptionné. Les réactifs à utiliser pour l'extraction sont attendus incessamment.

v Les deux patients soignés par plasmaphérèse se portent bien. Des patients guéris du Covid-19 ont répondu de manière satisfaisante à l'invitation de faire don de leur sang dans le cadre de l'application du traitement par plasmaphérèse.

v Le stock de médicament pour le protocole de traitement à la chloroquine est suffisant avec un million de doses de chloroquine et 130 000 doses d'hydroxychloroquine.

v Les équipes sanitaires et les experts médicaux continuent de faire le suivi des cas des patients guéris.

v Une vingtaine de tests de dépistage sont réalisés par jour par le laboratoire privé, accrédité par le ministère de la Santé et du Bien-être. Trois cas positifs y ont été détectés.

v Les membres du Comité de haut-niveau sur le Covid-19 de même que le Comité national de communication effectueront leur deuxième test ce jeudi.