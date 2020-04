Congo-Kinshasa: Lupopo - Diego Garzitto, le nouvel entraîneur

Ancien coach du TP Mazembe de Lubumbashi au cours de la saison 2009-2010, le technicien franco-italien vient de signer un bail avec le club rival, le FC Saint Eloi Lupopo qui traverse une période difficile. C'est le cinquième entraîneur du club depuis le début de la saison.

Le FC Saint-Eloi Lupopo vient d'engager le technicien franco-italien Diego Garzitto comme nouvel entraîneur principal du club. Il reprend le tablier rendu par l'ancien coach, Papy Kimoto qui a démissionné il y a quelques semaines pour insuffisance de résultats. La direction de la communication du club bleu et or de Lubumbashi indique, dans le communiqué daté du dimanche 12 avril 2020 annonçant cette nomination, que Diego Garzitto est attendu dans la ville cuprifère de la province du Haut-Katanga, dans les jours à venir. « Le président Pascal Beveraggiest est heureux d'annoncer l'arrivée de Diego Garzittoau au poste d'entraîneur principal de l'équipe. Le technicien franco-italien est attendu à Lubumbashi dans les prochains jours », peut-on lire dans ledit communiqué.

A propos de ce technicien de 70 ans, l'on retient qu'il a été footballeur, défenseur, entre 1967 et 1983 notamment au CS Cuiseaux, Bataillon de Joinville et Ajaccio avant de finir sa carrière à Cuiseaux-Louhans, en France. Il a débuté sa carrière d'entraîneur à Cuiseaux-Louhans, avant d'entraîner RC Lons-le-Saunier, Besançon RC, Bourg-Péronnas, Vaulx-en-Velin, Jura Sud Foot, Chasselay Foot. Diego Garzitto a ensuite choisi de tenter l'expérience africaine en entraînant, à partir de 2000, au JC Abidjan en Côte d'Ivoire, à la sélection d'Ethiopie de moins de 20 ans, au TP Mazembe (2003-2004). C'est avec Mazembe qu'il a remporté le sacre en 2009. Il a aussi été patron du staff technique de la sélection A d'Ethiopie, du club Wydad Athletic Club de Casablanca au Maroc, d'Al Hilal et d'El Merriekh au Soudan, du CS Constantine en Algérie, et d'Al Ittihad de Tripoli en Libye.

C'est donc un fin connaisseur du football africain, et même congolais, qui revient à Lubumbashi, non pas sur le banc du club avec lequel il a remporté son seul trophée africain, mais sur le banc du sempiternel rival de Mazembe, le FC Saint-Eloi Lupopo. Les Cheminots de Lubumbashi broient actuellement du noir. Cinq entraîneurs se sont succédés depuis le début de la saison, notamment, le coach intérimaire Armand Kayembe, le Franco-algérien Mankour Boualem qui effectuait un come-back en septembre 2019, Papy Kimoto, Camille Bolombo, et maintenant Diego Garzitto.