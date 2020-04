Madagascar: Tence Mena - « Tompimbady », une histoire vécue

Décidément, le confinement fait ressortir ce qu'il y a de plus profond et de plus secret ces derniers temps.

Faisant fi de son combat contre le coronavirus, l'heure est aux confidences pour Tence Mena. Sur sa page Facebook, suivie par des milliers de personnes, la « Lady Boss » s'est livrée à cœur ouvert à ses fans sur le titre « Tompimbady ». Une confession plutôt inattendue dira-t-on. Parmi ses tubes, « Tompimbady » a fait mouche avec environ 370 000 vues sur la plateforme Youtube. À peine sorti, le titre a bien été accueilli par le public et il était, et est encore, sur toutes les lèvres.

Dix mois plus tard, la chanteuse avoue que la chanson a été une période de sa vie dont elle n'était pas particulièrement fière. « Comme on le dit souvent, la vie est une leçon, et avoir une aventure avec un homme marié a été une terrible erreur. Aussi jeune que j'étais, j'ai cru naïvement à sa promesse de mariage et qu'il allait bientôt divorcer avec sa femme. Inutile de préciser que ce n'était qu'une promesse d'ivrogne, mais je me suis voilée la face en espérant de tout mon cœur la concrétisation d'un rêve » relate-t-elle.

A entendre les paroles de la chanson, bien que le style reste très décontracté, sous la direction de Sylvanno Ratsimandresy, on peut croire que ce n'était qu'une histoire parmi tant d'autres. Toutefois, son vécu l'a marqué à bien des égards. Heureusement, elle en a tiré une bonne leçon et n'hésite pas à mettre en garde les jeunes esprits de ne pas tomber dans le piège. « Morale de l'histoire, ne jamais tenter l'aventure, aussi attrayantes que soient la personne et sa situation. Car au final, vous ne serez jamais qu'une simple roue de secours juste pour son bon plaisir. Et ne vous faites pas d'illusion. Il ne quittera jamais son foyer et encore moins sa femme pour vos beaux yeux. Car vous n'êtes pas une exception » avance-t-elle, en terminant sur un mea culpa à l'adresse de l'épouse de son ancien amant. Tout en précisant que maintenant, la belle vit une histoire stable loin des tumultes et des frasques qu'elle a connus dans sa jeunesse.

Une confidence qui n'a pas manqué de faire réagir pas moins de 7 000 personnes en seulement une demi-heure. La plupart des commentaires saluent son courage, car seuls les plus courageux ont le cran d'avouer de pareilles choses et de dévoiler un passé sordide au grand public. Mais comme on le dit, faute avouée est à demi pardonnée.