Madagascar: Fêtes de pâques - Baisse de consommation de volailles

Une diminution de consommation de volailles a été constatée par les commerçants durant la fête de Pâques. Des dizaines de canards prêts à rôtir, des poulets « gasy », des poulets de chair restent attachés sur les étals vers midi du côté d'Ankazomanga. Comme le marché doit fermer à midi, ces commerçants n'avaient pas le choix à part ranger leurs étals encore remplis de canards et de poulets.

« Nous n'avons pas pu vendre les canards. Heureusement que nous avons déjà ôté les abats pour qu'ils ne soient pas abîmés. Nous allons les mettre dans un congélateur pour qu'ils puissent être encore vendus demain. Depuis le confinement, nous ne gagnons plus comme d'habitude. Les gens préfèrent faire la queue à la poissonnerie ou à la boucherie que chez nous », raconte Fidy, vendeur de volaille à Ankazomanga.

Et cette situation a touché non seulement les vendeurs de volailles mais aussi les bouchers dans plusieurs quartiers. « Nous ne savons pas où sont passés les acheteurs. Ils sont peut-être partis à la campagne. Or tous les dimanches même pas en temps de fête, les gens font la queue pour acheter des côtelettes », affirme un vendeur de viande de porc à Besarety. Presque les marchés de la capitale ont subi le même sort. Les vendeurs habituels de poules et de dindes n'ont pas gagné à Andravoahangy. Les poules de taille moyenne sont vendues à partir 25 000 ariary. Certains commerçants ont dû écouler les volailles à des prix très bas faute de recette.

Dépenses

Fête morose. La plupart des gens diminuent les dépenses à cause du confinement qui risque de se prolonger. La population craint que les provisions ne suffisent pas pour affronter les jours à venir. Le festin n'a pas eu lieu pour plusieurs foyers. « Nous sommes en période de crise. Ce que nous mangeons dépend de ce que nous avons gagné au jour le jour. Mon mari ne m'a donnée que 4 000 ariary pour faire la course en cette fête de Pâques. Et je dois m'y faire», se lamente Faustine, femme d'un vendeur de pain. D'autres n'ont pas fait la course mais cuisinent les provisions restants.