Madagascar: Haltérophile - Charles ouvre un nouveau chapitre

Prendre un élan pour mieux rebondir. L'ancien grand champion en haltérophilie de la catégorie - 69kg, Charles Andriantsiry a mis provisoirement un terme à sa carrière de sportif depuis environ quatre ans. «J'ai pris un peu de pause après les Jeux des Iles de 2015 », a-t-il rappelé. «Mais je promets de refaire surface un jour en tant que faiseur de champions. Je prouverai que je peux préparer des futures stars », poursuit-il, étant devenu plus tard entraineur. Il est titulaire du diplôme d'entraineur niveau 3, obtenu en 2008. Il a déjà aussi suivi un stage d'entraineur à Maurice juste avant les Jeux des Iles de 2015. Il se dit pourtant content de sa carrière d'athlète de haut niveau en portant haut les couleurs nationales aux compétitions régionales, continentales et mondiales. Depuis plus d'une dizaine d'années, il exerce le métier de transporteur dans la ville de Mahajanga puis la zone régionale sur la route nationale 4, reliant Amboromalandy et Manerinerina. Sa dernière participation en compétition internationale date de 2015, aux Jeux des Iles de la Réunion ou il avait arraché deux médailles d'argent et une de bronze.

Quatre ans plus tôt, il avait engrangé deux ors et un argent aux Jeux des Seychelles et lors des Jeux de Iles sur le sol malgache en 2007, il avait brillé avec trois métaux précieux. Il a disputé en tout quatre Jeux des Iles. Lors de sa première participation, Charles avait remporté deux médailles d'or et une d'argent à Maurice en 2003. Il a aussi participé durant sa quinzaine d'années de carrière de sportif de haut niveau à cinq compétitions majeures continentales. En 2008, il avait terminé à la troisième marche du podium et avait décroché la médaille de bronze en Afrique du sud. La même année, il avait réalisé un triplé en raflant trois médailles d'or au sommet africain zone 3. En 2006 et 2005, il avait respectivement ravi deux médailles d'argent au championnat d'Afrique au Maroc et trois médailles, dont deux en or et un en argent en Ouganda. Et aux Jeux Africains d'Abuja Nigéria, sa première aventure africaine, il a raté de peu le podium. Il a déjà aussi participé une fois au championnat du monde, au Qatar où il avait été classé douzième sur les soixante cinq participants dans sa catégorie. Il sollicite à présent l'appui de toute part pour qu'il puisse créer son club.