Madagascar: Secteur extractif - Ambatovy suspend ses activités

Suivant les directives de l'État, le projet Ambatovy a entamé un processus de mise à l'arrêt de ses installations depuis le 24 mars.

Une publication sur la page Facebook du projet a annoncé dimanche la suspension des activités d'extraction de Nickel et de Cobalt avec comme photo d'illustration les camions-bennes à l'arrêt sur le site de Moramanga. «Un processus de mise à l'arrêt de nos installations de façon sécuritaire et optimale (... ) a débuté le 24 mars et s'est terminé le 6 avril», souligne un responsable au sein d'Ambatovy joint par la rédaction. «Nous gardons des équipes réduites sur nos site, ajoute-t-il, pour assurer la maintenance et la sécurisation des installations ainsi que pour certains services essentiels», évitant d'évoquer une éventuelle mise en chômage.

Il assure que la compagnie s'est mise en conformité avec les directives de l'État dès le 24 mars, en renforçant rapidement les mesures d'hygiène et a instauré une distanciation sociale sur les lieux de travail, en plus de demander au personnel non-essentiels aux opérations de rester à la maison.

Impact

Concernant les cas de covid-19 décelés à Ambatovy, le responsable a fait savoir que les cas se sont manifestés après le début de la mise en arrêt des installations. Il indique que les personnes concernées, des sous-traitants et des employés, sont actuellement pris en charge selon les procédures et protocoles médicaux et sanitaires en vigueur.

Cette suspension de l'exploitation de nickel à Ambatovy intervient dans un contexte de ralentissement économique mondial. «Comme pour toutes les matières premières et du fait de la crise économique mondiale, le cours du nickel est bas», confirme le responsable qui prédit d'ores et déjà des impacts importants. «Nous n'aurons pas de revenus tant que nous ne produirons pas de nouveau du nickel, du cobalt et du sulfate d'ammonium. Nous espérons reprendre l'exploitation de façon sécuritaire et optimale aussitôt que les conditions le permettront», précise-t-il. Seulement, avec Ambatovy, c'est toute l'économie du pays qui sera impacté.

Si les exportations du secteur extractif représentent 27.59% du total des exportations du pays en 2018 selon le rapport de l'EITI, 77% de ces exportations minières proviennent d'Ambatovy. D'un autre côté, c'est toute une économie qui tourne autour des activités de la société que ce soit à Moramanga et à Toamasina ne serait-ce que pour la fourniture de produits alimentaires pour les bases-vie. Le rapport Africa'Pulse de la Banque mondiale parle d'une chute de croissance de 8% dans les pays exportateurs de métaux par rapport à un scénario de base sans covid-19.