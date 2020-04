Madagascar: Mahajanga - Confusion autour du confinement

Confusion, frustration et désordre au sein de la population dans la région Boeny, notamment à Mahajanga. Confusion et malentendu dans l'application de la déclaration et décision du président de la République, Andry Rajoelina, depuis le début de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire à Madagascar, le 22 mars dernier.

La situation provoque une grande frustration et une exaspération au sein des habitants de Mahajanga car des responsables n'ont pas compris que certaines restrictions ne doivent pas être appliquées. Depuis le début de cette crise sanitaire, seules les régions Antsinanana et Anamalanga sont concernées par le confinement général et le couvre-feu. Puis, récemment la région Haute-Matsiatra.

Le Chef de l'État a bien souligné mercredi, 8 avril dernier, que le rassemblement de moins de cinquante personnes est autorisé, que ce soit les fêtes de famille et à coup sûr les cellules de prières, ce après la fermeture des églises.

En fait, les forces de l'ordre ont chassé, samedi matin vers 7h les sportifs, qui depuis trois semaines sont encore plus nombreux au village touristique. L'accès et la circulation à cette place touristique est désormais interdit et fermé.