Madagascar: Religion - La célébration religieuse à la radio et à la télévision

« L'Église me manque », affirme un chrétien catholique. Les silences règnent dans les églises. Même les sons de cloches n'ont pas été entendus. Et malgré tout, les gens ont suivi les messes de Pâques à la radio et à la télévision. « J'ai voulu me confesser durant la semaine sainte. Pourtant ce n'est pas possible à cause du confinement. L'église est fermée. Pour pouvoir me confesser, je prie la miséricorde de Dieu tous les jours à 15 heures sur la radio Don Bosco. Je suis également toutes les messes depuis le jeudi Saint », affirme Manuella, un habitant d'Ambohibao Ambatolampy.

La plupart des fidèles catholiques se sont rappelés des heures de messe et allument la télévision et la radio. D'autres prient en famille et lisent la bible à une heure convenue tous les jours. « Je n'oublie jamais de suivre les prières à la radio tous les matins. Je vois que le confinement aide aussi les gens à prier plus que d'habitude puisque l'on ne peut sortir de chez soi », affirme Romaine, un sexagénaire.

D'autres personnes lisent la Bible avec leur famille tous les jours. Les adventistes, eux, ont respecté les jours de prière, le samedi. « Le rassemblement est interdit et comme l'église est un lieu de rassemblement des croyants, il n'y a pas de culte pour le moment. Mais je respecte le samedi étant le jour de repos et de prière. J'ai décidé de ne pas étaler mes marchandises au marché, samedi », explique une vendeuse de légumes.