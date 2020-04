Maroc: Concours pour la valorisation des talents des élèves de la province de Marrakech-Safi

L'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Marrakech-Safi a lancé un concours à distance afin de mettre en avant les talents des élèves dans les différents domaines aussi bien artistique, littéraire que culturel.

Cette compétition porte notamment sur la musique (chant, instruments), le théâtre (monologue et narration) et la photographie (bande dessinée et production de capsules de divertissement ou de sensibilisation) ainsi que sur les arts plastiques.

A cette occasion, le directeur de l'AREF de Marrakech-Safi, Moulay Ahmed Karimi, a souligné que ce concours s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère de tutelle pour assurer la continuité pédagogique, à travers la dynamisation de la vie scolaire à distance.

Dans une déclaration à la MAP, il a précisé que la participation à cette compétition régionale est ouverte aux élèves de toutes les filières, en plus de ceux du préscolaire, tout en les appelant à prendre part massivement à ce concours.

Il a, en outre, souligné que la vie scolaire revêt une importance particulière parmi les priorités du ministère, eu égard à son rôle dans le renforcement des compétences et capacités des apprenants, et dans la consolidation de la confiance en soi, insistant sur l'importance du rôle des parents et tuteurs des élèves dans la réussite de l'opération d'enseignement à distance.

Initié en coordination avec les directions provinciales de l'éducation nationale, ce concours vise à assurer la continuité de la vie scolaire et à découvrir la créativité des élèves au niveau des différentes provinces de la région.

Des prix d'encouragement et des attestations de mérite seront remis, à cette occasion, aux élèves qui se distingueront dans ce domaine.