Madagascar: Conjoncture - Didier Ratsiraka et Hery Rajaonarimampianina ont chacun choisi leur camp

Didier Ratsiraka s'allie au régime. En face, Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina forment une mouvance qui anime essentiellement l'opposition.

L'Amiral est le doyen des anciens présidents de la République ; et l'actuel chef de l'État est le plus jeune de tous. Mais entre les deux hommes politiques, c'est la lune de miel. Le conflit de génération n'est qu'un concept vide de sens pour ces deux personnalités qui semblent bien parties pour une aventure politique agitée par la tourmente occasionnée par la pandémie covid-19. Lors de sa dernière sortie médiatique, durant le confinement de la ville, Didier Ratsiraka a officialisé son contact avec le président de la République. Il a affirmé qu'il s'entretenait avec l'homme fort du régime. C'était une manière pour lui d'afficher une entente, voire une alliance, construite avec le pouvoir en place, et qui ne date pas de cette crise.

Lors de la conférence publique sur la revendication des îles Éparses en décembre 2019, au Centre de conférence international d'Ivato, Didier Ratsiraka a déjà montré son soutien à la cause défendue par le régime en place. A présent, dans un contexte où les ténors du régime ont fait appel à la solidarité et au soutien de la classe politique, l'ancien président a fait passer le message qu'il faisait partie des personnalités politiques sur qui peut compter l'actuel locataire d'Iavoloha pour le soutenir. Ainsi, lors de son intervention télévisée, faisant étalage de son exploit lors de la lutte contre le choléra à Madagascar lorsqu'il était à la tête du pays, Didier Ratsiraka a estimé que ses expériences pourraient illuminer Andry Rajoelina dans la lutte contre le coronavirus.

Face à eux, le duo formé par Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina forme le front contre le régime en place. Et les deux anciens présidents n'ont ni l'oreille ni l'attention du régime. Les appels incessants et publics de Marc Ravalomanana pour discuter avec le régime sur la « stratégie » à mettre en œuvre dans la lutte contre la covid-19 n'ont fait aucun écho du côté de Iavoloha. La rencontre voulue par l'ancien président semble être le dernier des soucis des tenants du pouvoir, trop occupés à faire respecter les gestes et mesures barrières pour endiguer la propagation du virus, ainsi qu'à atténuer les chocs socioéconomiques que peuvent provoquer la pandémie dans le pays.

Après avoir perdu la bataille des urnes en 2018, les deux anciens présidents ont formé l'opposition et affrontent l'actuel président dans la presse et les nouveaux médias, parfois aussi au niveau du parlement. Ils ont mijoté une alliance qui a été lancée par la rencontre entre les deux leaders du TIM et du HVM à Paris, début décembre 2019. Elle a été consolidée peu à peu par des prises de position commune dans l'échiquier politique. Et elle est devenue formelle au sein du Rodoben'ny Mpanohitra ho an'ny Demokrasia eto Madagasikara (RMDM), lorsque le parti de Hery Rajaonarimampianina a rejoint le poste de porte-parole de cette plateforme de l'opposition dirigée par Marc Ravalomanana. Au début de la crise sanitaire actuelle, les deux partis ont revendiqué la transparence de la gestion des comptes publics et des donations en nature, ainsi que les différentes sources de financements, dans le cadre de la gestion de la lutte contre le coronavirus.