Soudan: Accord entre le Soudan et le PAM pour fournir 200 000 tonnes de blé

Le ministère des Finances et de la Planification économique et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont signé lundi un accord pour acheter et importer 200 000 tonnes de blé pour le gouvernement du Soudan

Le Ministre des finances et de la planification économique, Dr Ibrahim Ahmed Al-Badawi a signé au nom du gouvernement du Soudan, tandis que Dr Hamid Nuru, Directeur du Bureau du programme au Soudan, a signé pour le PAM.

Al-Badawi a souligné, après la signature de l'accord, que le Soudan recherchait davantage de partenariats et de contributions, passant en revue la coopération du programme avec le Soudan au cours de la dernière période et a déclaré que le soutien du Programme alimentaire mondial pour le Soudan comprenait un soutien familial et direct ainsi qu'un soutien aux personnes déplacées et aux zones touchées par les conflits et les catastrophes naturelles.

Le ministre a parlé de la responsabilité partagée et de la vaste expérience du programme dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Corona

Le directeur du bureau du PAM au Soudan, Dr Hamid Nuru a indiqué que le gouvernement du Soudan paierait la valeur de ces quantités de blé que le programme fournit dans la livre soudanaise, expliquant que le programme utiliserait ces fonds pour fournir de l'argent aux personnes pauvres dans tout le pays afin qu'ils puissent utiliser cet argent pour acheter de la nourriture de leurs marchés locaux.