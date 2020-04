Madagascar: Contamination - Des agents de santé contractent la pandémie

Deux agents de santé seraient porteurs du coronavirus. Il s'agirait d'un médecin et d'une interne en médecine à Antananarivo. Ils seraient hospitalisés, l'un au Centre hospitalier universitaire (CHU) Joseph Raseta Befelatànana, et l'autre au CHU Anosiala, depuis la semaine dernière. Ce sont, entre autres, le Dr Abel Ranaivoson, président du Syndicat des médecins fonctionnaires, le directeur d'un établissement hospitalier, et des collègues des victimes qui nous ont renseigné.

Les responsables du ministère de la Santé publique qu'on a essayés de contacter pour confirmer ces cas, ont été injoignables. « Je n'ai pas de détails. J'ai été juste informé du nombre d'agents de santé infectés ainsi que de leurs qualités », précise le Dr Abel Ranaivoson. « Ce médecin a fait partie de l'équipe des professionnels de santé, chargés du suivi médical des personnes en provenance de l'étranger, confinées à Antananarivo. J'ai fait partie de cette équipe », souligne Jerisoa Ralibera, président du Syndicat des Infirmiers et des sages-femmes à Madagascar. « Nous ne sommes pas tranquilles car nous avons utilisé les mêmes véhicules. Nous étions en contact avec plusieurs personnes », rajoute cette source.

L'interne, une étudiante en médecine, en huitième année, fait partie de l'équipe médicale du CHU Anosiala. « C'est un agent modèle et qui est très motivé », indique une source. Des toux sèches persistantes ont alerté la victime et ses collègues, et les ont poussées à effectuer des prélèvements sur cette jeune femme. « Elle ne présente pas d'autres symptômes, jusqu'ici », enchaîne notre source.

Ces agents de santé ont porté des équipements de protection, durant leur intervention, « mais avec la fatigue qui cumule, ils ont pu faire des gestes dangereux. Il faut tout désinfecter après être entré en contact avec un malade », précise un médecin.