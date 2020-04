Cote d'Ivoire: Duékoué - Adama Toungara aux côtés du Comité de lutte et des populations

Le médiateur de la République, fils de Duékoué, Adama Toungara, a fait des dons au Comité départemental de lutte contre les épidémies et autres urgences sanitaires et aux populations éprouvées par la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement.

En son nom, le directeur général de la Gestoci, Doumbia Ibrahima, également fils de Duékoué, a remis au préfet du département, le 11 avril 2020, dans les locaux de la préfecture, du matériel sanitaire.

Il s'agit de 500 seaux de 60 litres à robinet, 500 petits seaux simples de 30 litres, 9000 masques, 2400 pots de gel main hydro-alcoolique et 960 pots de gel pour laver les mains.

En plus de ces dons en nature, le doyen des cadres de Duékoué a donné une enveloppe de 3 millions de Fcfa répartis comme suit : 1,5 million de Fcfa aux religieux (catholiques, évangéliques et musulmans) et 500 000 Fcfa respectivement au Comité départemental, aux chefs de communautés et aux chefs traditionnels.

« Je suis là pour représenter un aîné, le doyen des cadres de Duékoué, Adama Toungara. Je ne suis pas ici pour représenter le Médiateur de la République, je n'ai pas ce mandat.

Je représente un grand frère qui vient par ces dons, soutenir la population contre l'ennemi invisible qui a surpris le monde entier et défie toutes les connaissances médicales.

Adama Toungara se tient donc aux côtés du préfet et ses équipes pour faire face à la pandémie en veillant à l'application des consignes du Chef de l'Etat Alassane Ouattara et des autorités sanitaires », a précisé Doumbia Ibrahima.

Par la voix de son représentant, Adama Toungara a félicité les élus et cadres de la région qui l'ont précédé sur le terrain pour apporter leur soutien aux populations.

« Notre seule défense aujourd'hui, c'est de pouvoir respecter ces consignes : laver les mains à l'eau et au savon, respecter la distanciation d'au moins 1 mètre entre nous, éviter de se serrer les mains et les accolades, etc. », a conseillé Doumbia Ibrahima.

Le président du Conseil régional du Guémon, Serey Doh Célestin, a témoigné sa reconnaissance à son aîné Adama Toungara « qui a toujours pensé à la population en toute circonstance. »

Le ton est le même avec le préfet Ibrahima Cissé qui a indiqué que le Guémon à la chance d'avoir des cadres et élus soucieux d'aider les populations à se protéger contre le Covid-19 et assurer son développement.

Encore une fois, il a appelé ses administrés à respecter les mesures barrières, afin de limiter l'impact de cette crise sanitaire sur l'économie ivoirienne.