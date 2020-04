Madagascar: Barea - Le Cercle devance Macron et Errea

En attendant la décision finale et l'annonce officielle de la Fédération concernant le nouvel équipementier des Barea, Le Cercle a terminé en tête de l'évaluation.

Le Cercle à la première place, devant Macron et Errea. Tel est le podium dans la course pour devenir le prochain équipementier de l'équipe nationale. Un document confidentiel a fuité dernièrement, détaillant l'évaluation des offres reçues par la Fédération Malgache de Football. La différence de points à l'issue est abyssale. 505 pour Le Cercle, 342,5 pour Macron et 336,75 pour Errea. Pour précision, cette évaluation se base sur plusieurs critères répartis en quatre catégories, à savoir les produits, l'image, les gains pour la fédération et la disponibilité financières. L'ensemble totalise 600 unités.

Macron et Errea équipent plusieurs clubs évoluant en Pro League. La première habille la CNaPS Sport, Elgeco Plus et Jet Mada. Tandis que la seconde est engagée avec Fosa Juniors. Concernant Le Cercle, il s'agit d'une marque produite par une société malgache de confection. Cette dernière collaborerait avec une entreprise française d'équipements sportifs.

Reconsidération

« Le comité d'évaluation recommande à ce que le contrat soit signé avec l'équipementier Le Cercle by Ted », peut-on lire à la fin du document cité précédemment. En attendant le choix final et définitif, « une éventuelle reconsidération n'est pas à écarter », confie une source auprès de la FMF. En d'autres termes, ce classement serait encore susceptible d'être chamboulé. À côté, des voix s'élèvent au sein des Barea. Plusieurs joueurs ont fait part de leur désaccord par rapport à ces recommandations du comité d'évaluation, ce weekend. La préférence des pensionnaires de la sélection se tourne plutôt vers une autre marque.

Le contrat avec le précédent équipementier, à savoir Garman, prendra fin le 27 avril. L'annonce officielle de son successeur se fera après cette date. Soit dans deux semaines au plus tôt.