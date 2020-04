Algérie: COVID-19 - Une levée des mesures de contrôle doit être progressive et contrôlée

Geneve — L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé qu'une levée des mesures de contrôle mises en place pour lutter contre le Covid-19 doit "progressive et contrôlée".

"Les mesures de contrôle doivent être levées progressivement et de façon contrôlée. Cela ne peut pas avoir lieu d'un seul coup", selon une déclaration du Directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, reprise par le site officiel de l'ONU.

L'OMS estime que les restrictions décidées par les gouvernements ne peuvent être levées que si les bonnes mesures de santé publique sont en place, y compris une capacité importante de recherche des contacts.

Si certains gouvernements envisagent de réduire ou lever les restrictions, d'autres envisagent de les introduire.

"Dans les pays à forte population pauvre, les ordres de confinement et les autres restrictions utilisées dans certains pays à revenu élevé peuvent ne pas être pratiques", a prévenu le Dr.Tedros, rappelant que de nombreuses personnes pauvres, migrantes et réfugiées vivent déjà dans des conditions de surpopulation avec peu de ressources et un accès limité aux soins de santé.

Lundi, l'OMS rapportait près de 1,8 million de cas confirmés de Covid-19 à travers le monde, dont plus de 111.652 décès. Si l'Europe est le continent le plus touché (913.349 cas confirmés), les Etats-Unis sont le pays qui a enregistré le plus grand nombre de décès lié au nouveau coronavirus (plus de 20.000).