Angola: COVID-19 - Trois hôtels disponibles pour la quarantaine à Lunda Norte

Dundo — Trois hôtels sont disponibles pour la quarantaine institutionnelle à Lunda Norte, dans le cadre des mesures de prévention du nouveau Coronavirus (COVID-19), a annoncé lundi le gouverneur local, Ernesto Muangala.

Il s'agit des hôtels IU, Diamante et Eliana, situés au centre du district urbain de Dundo, qui accueilleront les citoyens en quarantaine institutionnelle obligatoire et plus de 10 médecins cubains attendus jeudi dans cette région.

L'hôtel Diamante a fourni 15 chambres pour l'hébergement des médecins cubains et l'hôtel Eliana a mis à disposition 17 chambres pour la quarantaine institutionnelle.

Outre ces hôtels, la municipalité de Chitato dispose de deux centres de quarantaine institutionnels de plus de 20 lits.

À cette occasion, Ernesto Muangala a appelé la population à rester calme et à collaborer avec les organes de défense et de sécurité, respectant les mesures préventives et à ne pas se fier aux informations publiées sur les réseaux sociaux.