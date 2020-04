Sénégal: Lutte contre le COVID-19 - Macky Sall n'exclut pas le confinement total

Si la pandémie du Covid-19 arrive à un stade qui nécessite un confinement total de la population, la décision sera prise. C'est le chef de l'Etat, Macky Sall, qui prévient ainsi les Sénégalais d'un éventuel durcissement des mesures de restriction dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19), à la hauteur de la tournure que prendra la pandémie dans notre pays. Assistant, le samedi 11 avril, au départ des camions de vivres destinés aux familles démunies, il a estimé que la décision sera prise, si l'ampleur de la maladie nécessite une telle mesure.

Le confinement total de la population n'est pas à exclure dans la lutte contre le Covid-19. «Si nous continuons à ne pas respecter les consignes sanitaires, la pandémie va se propager. Si ça continue, on sera obligé de faire ce qu'on ne voulait pas faire, qui est d'arrêter complétement la circulation. Si la maladie arrive à un certain niveau, on va vers le confinement général», a mis en garde le président de la République, Macky Sall. C'était le samedi 11 avril, lors du départ des camions de l'aide alimentaire destinée aux populations vulnérables, au Port autonome de Dakar (Pad).

Mieux, il a aussi insisté sur le danger que constituent les cas communautaires. «Nous devons tout faire pour éviter les cas communautaires. Tant que les cas communautaires sont toujours présents, la bataille sera difficile. Nous ne pourrons pas travailler correctement ou vaquer à nos occupations», a-t-il prévenu.

Par ailleurs, le président de la République a déploré les rassemblements inutiles, à l'instar des affluences dans les plages. Il appelle, en conséquence, les Sénégalais à restreindre les déplacements futiles. Pour le chef de l'Etat, le Sénégal a les moyens de sortir de la maladie. Mais, pour en arriver là, il faudrait un respect scrupuleux des recommandations médicales.

Pour rappel, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h a été décrété, depuis le 23 mars. Plusieurs mesures visant à restreindre la mobilité des citoyens ont été prises en ce sens par les différents ministres impliqués dans la riposte contre la maladie, tout comme des autorités administratives. Le voyage entre régions est interdit. Des dispositions ont été aussi prises pour éviter les rassemblements dans les lieux publics, notamment la fermeture de marchés et la suspension de prières de vendredi et de messes dans les églises, la règlementation du transport en commun et du nombre de passagers, entre autres.