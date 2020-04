Congo-Brazzaville: COVID-19 - Augmentation du nombre des malades guéris

Trois nouveaux guéris viennent de s'ajouter à la liste de dix-sept autres le lundi 13 avril. Ce qui amène le nombre total à vingt malades guéris. Aucun décès n'a été enregistré depuis six jours parmi les cas confirmés. Depuis le début de la pandémie le 10 mars, la RDC a notifié vingt décès.

Le bulletin quotidien du secrétariat technique du Comité de coordination de la riposte au Covid-19 annonce que soixante-neuf cas suspects sont en cours d'investigation. Six nouveaux cas ont été confirmés à Kinshasa. Pour la journée du lundi 13 avril, trois nouvelles personnes ont été guéries, dont deux à Kinshasa et un à Goma. Quant au suivi des malades, cent quarante-trois personnes sont en bonne évolution.

Le nombre de patients en hospitalisation est de soixante et un réparti comme suit : cinquante et un à Kinshasa dont treize à la Clinique Ngaliema, onze à l'Hôpital du Cinquantenaire, neuf à l'Hôpital de l'Amitié sino-congolaise, six aux Cliniques universitaire, cinq à l'Hôpital Saint-Joseph, trois au Centre médical de Kinshasa, trois à HJ Hospitals et un à Vijana. En province, dix malades sont hospitalisés. On note, par ailleurs, que soixante-huit échantillons ont été testés. Le cumul des cas confirmés depuis la déclaration de l'épidémie du Covid-19 en RDC est aujourd'hui de deux cent quarante et un.

S'agissant des activités de riposte, elles se poursuivent sur le terrain dans la commune de la Gombe dans le cadre du confinement de ladite commune. Le lundi 13 avril, toutes les équipes de la riposte étaient en action sur le terrain. Après la réunion matinale, notamment celle de la coordination générale de la zone de santé de la Gombe et celle de la sous-commission de la surveillance épidémiologique, les équipes s'étaient déployées sur le terrain.

Ensemble avec les équipes de l'Institut national de recherche biomédicale, les équipes de la surveillance épidémiologique sont passées de porte à porte ou d'une entreprise à une autre ou encore d'un hôpital à un autre pour la recherche active des cas. Ces équipes des membres de la commission laboratoire ont fait, en cas de nécessité, des dépistages sur place. Pour sa part, la commission de Prévention et contrôle de l'infection a poursuivi les travaux de nettoyage du boulevard du 30 Juin.