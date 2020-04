Soudan: Hamdok s'informe sur le progrès des négociations sur le barrage de la Renaissance

- Le Premier ministre Dr Abdullah Hamdok a été informé, lors de sa réunion ce mardi avec Asmaa Mohamed Ahmed, ministre des Affaires étrangères et Yassir Abbas Mohamed, ministre de l'Irrigation et des Ressources en eau, des progrès des négociations sur le remplissage et l'exploitation du barrage de la Renaissance en Ethiopie.

La réunion, qui a compris également les membres du comité de négociation, a mis le Premier ministre au courant de la position de négociation du Soudan et des dispositions adoptées par le Comité en termes d'informations fournies par les sept comites pour soutenir la négociation.

Hamdok a salué les efforts et l'excellent travail faits par l'équipe de négociation ainsi que le grand esprit national et professionnel et l'esprit d'équipe dont il jouissait.

Il a également été informé des caractéristiques générales du projet d'accord conclu par les trois parties lors des négociations de Washington, réitérant sa pleine confiance au ministre de l'Irrigation et à son équipe de négociation.