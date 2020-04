Ile Maurice: Nouvel An tamoul - Repas simples et salutations virtuelles

Les personnes de foi tamoule célèbrent ce mardi 14 avril, la fête Varusha Pirappu qui marque la nouvelle année. Selon le calendrier tamoul, ils accueillent l'an 5122. Les célébrations sont moins fastes cette année en raison du Covid-19. Mais les familles ont tout de même voulu immortaliser ce moment.

Le calendrier tamoul comporte douze mois : Chithirai, Vaikaasi, Aani, Aadi, Aavani, Purattaasi, Aippasi, Kaarthigai, Maargazhi, Thai, Maasi, Panguni et forme un cycle de soixante ans. Malgré le confinement en ce matin de fête, place au bain rituel, suivi d'une prière à domicile. Les fidèles, vêtus de nouveaux vêtements, remercient Dieu pour toutes les grâces accordées au cours de l'année. Des offrandes sont faites aux divinités dont les dieux Ganesh et Muruga. L'on offre des gâteaux à base de riz, de lait et de sucre en demandant aux divinités de veiller sur soi.

Le jour du Nouvel An, les fidèles écoutent la lecture du «Pandjangam» ou le livre des horoscopes par les Ayas ou encore les Sivachaaryas dans les kovils à travers l'île, mais en raison du confinement, la lecture du «Pandjangam» a été faite dans leur demeure en direct sur les réseaux sociaux. «Grace à la technologie, j'ai pu faire le récit du Pandjangam. Il n'est pas possible de se rendre au temple, et il nous faut trouver d'autres moyens pour s'adapter à la situation», soutient le Sivachaarya, Azhagen Mootooveeroo, du Draupadee Ammen Tiru Kovil, Goodlands.

«C'est une nouvelle année différente cette fois, explique Seeronne Acheemootoo de Pailles. J'ai demandé à tous mes proches de m'appeler par video call pour passer des bons moments virtuels.» Un partage qu'elle attendait avec impatience.

La famille Pillay Armoogam de Port-Louis ne cache pas satisfaction de pouvoir à la fois déjeuner et dîner en ce jour de fête. «Comme nous sommes tous à la maison, nous prévoyons de prendre un bon repas ensemble, préparé avec tous les ingrédients que nous avons à la maison. C'est la meilleure chose à faire en cette nouvelle année, toute la famille est réunie sous le même toit.»